Supruga pevača Slobe Radanovića, Jelena, veoma je aktivna na društvenim mrežama gde često objavljuje fotografije i video zapise, a sada je novom objavom izazvala lavinu komentara.

Naime, Jelena je podelila snimak na kom sedi na ivici bazena u šarenom bikiniju, a njen bujni dekolte je došao u prvi plan.

Radanovićeva supruga i nakon tri porođaja ima ravan stomak i mišiće koji su kao isklesani, a za to su zasigurno zaslužni i naporni treninzi na koje često ide.

1/4 Vidi galeriju Jelena Radanović pokazala telo u bikiniju Foto: Printscreen Instagram

U jednom trenutku, Jelena je uslikala i Slobu koji je spavao na ležaljci.

Ne veruju joj da se nije operisala

Ono što se može zaključiti je da Jelena vredno radi na svom izvajanom telu i da se veoma brine o istom, te pokazuje kako njen izgled vremenom napreduje.

Ona je sada podelila fotografiju sa Slobom i pokazala kako zajedno treniraju.

Jelena i Sloba Radanović se slikali u teretani, a svi komentarišu njenu zadnjicu Foto: Printscreen Instagram

Dok je Sloba bio u šortsu i majici, Jelena je nosila gumene papuče, i helanke koje su isticale njene obline.

Ovo nije prvi put da na mrežama komentarišu da li je Jelena stavljala implante ili je njena zadnjica prirodna, a komplimenti na račun vitke linije svakako da ne izostaju.