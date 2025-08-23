Slušaj vest

Pevač Slobodan Batjarević Cobe doživeo je saobraćajnu nezgodu u Mađarskoj u kojoj je zadobio ozbiljne povrede, a sada je otkrio kako napreduje oporavak.

Kako je istakao, i dalje se nije u potpunosti oporavio od saobraćajne nezgode koja se dogodila kada je pevač zaspao za volanom.

- Bio sam iskren, nema potrebe da lažem narod, 90 posto sam se oporavio. Kada sam imao poslednju kontrolu lekari su rekli: "Cobe, nema više šta tu da se pipa, da se čačka. Slobodno se vrati tvom pevanju, putuj dalje" - rekao je on, pa nastavio:

1/8 Vidi galeriju Slobodan Batjarević Cobe nekad i sad Foto: Printskrin Youtube, Foto Printscreen, Printscreen

- Bio sam i srećan i tužan jer mi je desna noga još uvek malo slabija u odnosu na levu. Pitao sam doktore šta ćemo sa mojom levom nogom, a rekli su mi da ne brinem, jer taj simptom mora da prođe neko vreme. "Nemoj da se plašiš, vrati se svom pevanju", rekli su mi - objasnio je Cobe.

"OPERISAN SAM DA NE OSTANEM INVALID"

Do nemilog događaja došlo je tokom povratka sa nastupa, a kako je Cobe rekao za Grand samo ga je Bog sačuvao.

- Bio sam u Berlinu, radio sam neku svadbu i sutradan sam trebao da se vratim u Požarevac i bio sam primoran da idem svojim autom. Zaspao sam za volanom na ulazu u Mađarsku. Ničega se ne sećam- objasnio je Cobe za Grand, a potom dodao:

- Samo sam se probudio u bolnici u Mađarskoj. Oni su mi rekli da treba da se operiše vratni deo kičme, pršljen jer mi je stegao kičmenu moždinu.

Foto: printscreen YT

Jezivih detalja nezgode koja je mogla kobno da se završi Cobe se prisetio i otkrio da se sad nalazi u rodnom gradu gde se oporavlja.

- Međutim ja sam bio skeptičan. Plašio sam se da me oni operišu dok me ne vide moji doktori u Srbiji, da snimim sve to u Srbjii jer se ja ipak ničega ne sećam. Kad sam stigao u Klinički centar u Nišu, pronašao sam dobrog doktora, profesora koji mi je rekao da moram da operišem taj vratni deo inače ću celog života ostati u invalidskim kolicima. Tako da hvala dragom Bogu, kako je rekao doktor tako smo uradili. Operisao sam to i evo posle skoro šest meseci ja sam dobro, opet kažem hvala dragom Bogu - rekao je pevač i otkrio detalje oporavka i terapija kojima je podvrgnut mesecima unazad:

- Počeo sam da šetam, mogu da hodam, da stojim na nogama, ali baš je bilo kritično. Svi smo se uplašili, cela moja porodica. Baš je bilo teško!

Folker je otkrio sve detalje njegove borbe, a šta je sve rekao možete pročitati u tekstu.