Slušaj vest

Kontroverzni treper Dragomir Despić Desingerica izaziva ogromnu pažnju javnosti gde god da se pojavi, a novim skandalom na nastupu, kao i obično, usijao je mreže.

Despić je odlučio da na potpuno drugačiji način doživljava nastupe i prezentuje svoju muziku fanovima u odnosu na svoje kolege, o kojima se naširoko dosta pričalo i pisalo.

Dragomir Despić Desingerica jede pečeno jagnje na bini Foto: Printscreen Instagram

Pisalo se o tome kako je razbijao živa jaja ljudima o glavu, pa je potom pravio pitu i palačinke na tuđim glavama, te je čak u jednom momentu pored polivanja pivom, jednoj devojci pljunuo u usta, ali je sada otišao korak dalje, iako je to skoro nezamislivo.

Mnogi su iščekivali da vide koji je sledeći potez koji će on povući, ali neki nisu očekivali ovo. Naime, Desingerica je izvadio jagnje na kolcu, doneo ga iznad publike u Budvi, a potom je počeo da jede nad njihovim glavama, te je sve padalo sa strane, a publika je sudeći po snimcima koji kruže mrežama, uživala u ovom njegovom performansu.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsOGNJEN AMIDŽIĆ STOPAMA SAŠE POPOVIĆA! Voditelj će biti ŠEF Pinkovih zvezda, odlučuje ko ide dalje a ko ne!
ognjen.jpg
StarsISPLIVALA PRAVA ISTINA O ODNOSU DESINGERICE I MAJE MARINKOVIĆ! Sada je sve jasno
Maja Marinković na nastupu kod Desingerice
StarsDETALJI UGOVORA ISPLIVALI U JAVNOST! Evo koje zahteve ima Desingerica, a šta Željko Mitrović traži od njega: Žiri pravljen po ukusu repera
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg
StarsDESINGERICA NA MORU SPAVA SA TOALET PAPIROM! Treperova menadžerka ne može više da ćuti, sve podelila javno
dddd.jpg
StarsVRELA AFERA DESINGERICE I MAJE MARINKOVIĆ PONOVO RASPLAMSANA! Starleta došla kod repera pa privatne trenutke snimala i objavila javno, gore društvene mreže!
Maja Marinković na nastupu kod Desingerice

 Desingerica na nastupu u Igalu:

Desingerica na nastupu u Igalu Izvor: Instagram/jelenastem011