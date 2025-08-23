Slušaj vest

Kontroverzni treper Dragomir Despić Desingerica izaziva ogromnu pažnju javnosti gde god da se pojavi, a novim skandalom na nastupu, kao i obično, usijao je mreže.

Despić je odlučio da na potpuno drugačiji način doživljava nastupe i prezentuje svoju muziku fanovima u odnosu na svoje kolege, o kojima se naširoko dosta pričalo i pisalo.

1/4 Vidi galeriju Dragomir Despić Desingerica jede pečeno jagnje na bini Foto: Printscreen Instagram

Pisalo se o tome kako je razbijao živa jaja ljudima o glavu, pa je potom pravio pitu i palačinke na tuđim glavama, te je čak u jednom momentu pored polivanja pivom, jednoj devojci pljunuo u usta, ali je sada otišao korak dalje, iako je to skoro nezamislivo.

Mnogi su iščekivali da vide koji je sledeći potez koji će on povući, ali neki nisu očekivali ovo. Naime, Desingerica je izvadio jagnje na kolcu, doneo ga iznad publike u Budvi, a potom je počeo da jede nad njihovim glavama, te je sve padalo sa strane, a publika je sudeći po snimcima koji kruže mrežama, uživala u ovom njegovom performansu.

Kurir.rs

Desingerica na nastupu u Igalu: