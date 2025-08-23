MC Stojan ima razloga za slavlje, a za osmeh na njegovom licu zaslužna je verenica
MC STOJAN U NOVOJ KUĆI NA KIPRU SLAVI SA PARTNERKOM Krije je od očiju javnosti, a sad objavio njenu fotku - Imaju veliki povod za veselje (FOTO)
Pevač MC Stojan verio je devojku pre tri meseca, a danas proslavljaju godinu dana emotivne veze.
On je objavio zajedničku fotografiju, ali je njeno lice prekrio emotikonom.
- Srećna godišnjica ljubavi - napisao je on u opisu ovog posta.
MC Stojan proslavlja godišnjicu sa verenicom Foto: Printscreen Instagram
Oni su ovaj za njih važan i poseban dan proslavili zajedno na Kipru, a iako su dugo zajedno, reper krije od javnosti identitet avoje izabranice. Ono što su navodili domaći mediji jeste da je poreklom iz Bugarske.
Kuću na Kipru platio 200.000 evra
Marko Stojković poznatiji kao MC Stojan pazario je luksuznu nekretninu na Kipru za koju je dao 2000.000 evra. Reper se prošle godine pohvalio nekretninom tokom odmora u Aja Napi kada je okačio na Instagram fotografiju pored bazena, ali niko obratio pažnju da je on i vlasnik.
Muzičar se skućio na egzotičnoj destinaciji Foto: Print, Printskrin/Instagram, Kurir
