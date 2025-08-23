Slušaj vest

Kada nema vremena da se sređuje kod kuće, pevačica Teodora Džehverović to obavlja u hodu i neguje kožu lica gde god stigne.

Ona je odlučila da to fanovima otkrije tako što će im fotografijom dokazati to, a javnost je ostala u šoku.

Teodora Džehverović sa maskom za negu lica u javnosti Foto: Printscreen Instagram

Naime, pevačica se sada snimila kako u automobilu drži hidrirajuću masku za lice.

- Realnost - napisala je ona aludirajući na to da nije sve onako kako se pokazuje na Instagramu.

Ona je ispijala i kafu u putu dok je nosila masku, a ovaj trenutak je javno podelila sa fanovima koji su se začudili zbog ovog njenog gesta.

Krah ljubavi

Kako mediji prenose, njihovoj ljubavi su presudile poslovne obaveze kao i ugovor koji je Matic potpisao za Kinu gde se i preselio.

- Više nisu uspeli da se usklade. On je otišao daleko, ona je stalno na putu i, jednostavno nije bilo više vremena ni prostora da se ljubav održi. Sve je bilo okej dok je bio bliže, ali otkad je otišao u Kinu, sve je krenulo nizbrdo - govorio je izvor za Informer i dodao:

- Teodora je slaba na sportiste, ali baš sa njima joj najteže uspevaju veze. Pevačica je i privatan život joj je stalno u fokusu, a oni to ne vole. Ipak, čak ni to nije bio problem sa Maticem. Razdaljina, obaveze i retko viđanje su presudili.

