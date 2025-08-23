Slušaj vest

Ćerka pevačice Nataše Bekvalac i Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, od malena je u medijima zbog poznatih roditelja, a sada, kada je postala punoletna, veoma je aktivna na društvenim mrežama gde je prati veliki broj ljudi.

Sada je Hana podelila emotivan snimak iz detinjstva koji je izazvao brojne reakcije.

Naime, trenutno TikTokom kruži trend uz pesmu Eminema "Mockingbird" gde masovno korisnici objavljuju svoje očevi koji su bili heroji njihovog detinjstva, a Hana je umesto toga podelila snimak sa Natašom poručujući da su nekada majke te koje su heroji svojoj deci.

"Bravo devojčice", "Ljubav najveća", "Majka", neki su od komentara ispod pomenutog snimka.

Hana kao devojčica

Mnogi komentarišu da je Hana majčina slika i prilika, a mnogi su zaboravili kako je izgledala kao mala.

Pevačica je na dan rođendana svoje starije mezimice podelila fotografije iz njenog detinjstva i poslala joj javno emotivnu poruku.

Mnogi komentarišu da je Hana ista majka, a ako je suditi po fotografijama mala Katja dosta liči na svoju stariju sestru, te je vrlo moguće da će za nekoliko godina obe biti majčina kopija.

Uskoro se seli

Nataša Bekvalac je nedavno progovorila o odnosu sa starijom ćerkom i otkrila kako se oseća povodom njene selidbe u Španiju.

- Hana i ja imamo lep, otvoren, prijateljski odnos. Drago mi je da kada nešto ne valja, prvi broj koji okrene je moj. Mama ne rešava sve probleme, ali drago mi je što može sve da mi kaže.

Bliži se Hanina selidiba u Španiju zbog fakulteta, kako ćete to podneti?

- Teško, uopšte mi nije svejedno, ali znam da je to jako važno za njenu budućnost i to mi daje snagu. Ne mogu da zamislim dan bez nje, ali isto tako znam da je osamostaljivanje nešto najvažnije za decu.

