Poznata pevačica Vanja Mijatović nedavno je iznenadila javnost izjavom da već zna ko će zabavljati goste na njenom drugom venčanju, ali i za proslavu 40-tog rođendana u Januaru mesecu.

Pevačica se nedavno razvela od supruga Aleksandra Mandžukića, ali je sa osmehom otkrila je da je muziku već isplanirala.

- Ne znam ko će biti mladoženja, ali znam ko će uveseljavati goste - rekla je Vanja kroz smeh, pa dodala:

- Šalu na stranu, svaki put me Arena bend oduševi svojom svirkom, pa sam i njima rekla da moraju da mi pevaju kada se drugi put budem udavala.

Vanja Mijatović Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Kurir Televizija

Arena bend uspešno nastupa od 2012. godine. Nedavno su objavili pesmu „Martini“, a do kraja godine publiku očekuju i nove numere, među kojima će se naći i duet sa jednom poznatom muzičkom zvezdom. Autor svih njihovih pesama je Bane Opačić, jedan od najcenjenijih hitmejkera na našoj sceni.Frontmen benda Novica istakao je koliko mu znači što je Vanja baš njih izabrala.

- Za Vanju ćemo učiniti sve, ona je veliki čovek. Pevaćemo i na njenoj svadbi i na jubilarnom rođendanu - rekao je on.

Muziku je izabrala, još samo da se pojavi onaj pravi.