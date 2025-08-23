Slušaj vest

Pevač Mikica Bojanić već godinama unazad sa suprugom pokušava da pomogne sinu koji ima autizam, ali je sada otkrio da su trenutno prestali sa terapijama.

Foto: Kurir Televizija

Mikica Bojanić, sin pevača Miloša Bojanića, tokom učešća u rijalitiju prvi put je otkrio da ima sina koji se bori sa autizmom. Dečak je godinama uz napore cele porodice i uprkos teškoj dijagnozi pokušavao da dostigne svoj maksimum.

"Uvek postoji neka šansa"

Bojanić je sada otkrio da i dalje ne gube nadu, ali da je dečak prestao da ide na raznorazne terapije koje je imao, kako u Kanadi, tako i u Srbiji.

-U odnosu na prošlu godinu je mnogo, mnogo bolji. Napreduje, ide ka boljem. Tako da sada je dobro. Uvek postoji neka šansa... Pre nismo mogli da sednemo sa njim u restoran, sad hoće i da sedne, on pije sokić, mi klopamo, a to pre nismo mogli. Ima tih stvari gde napreduje da možemo da funkcionišemo, ništa više. Nažalost, to je autizam i tu leka nema, ali napredak zavisi od deteta. Trenutno ne idemo na terapije i tretmane. Opet kažem, kod neke dece napredak bude malo veći, kod neke ne, sve zavisi do deteta i koji je oblik autizma - ispričao je Mikica za "Hajp".

Iako je pevač prihvatio stanje svog sina, ipak se brine za suprugu koja o njemu brine 24 sata.

- Koliko mi teško zbog njega, toliko je i zbog nje. Odmah su rekli da je autizam. E, onda kreće pakao. Supruga negde više podnosi teret svega toga, jer je 24 časa s njim - rekao je on u suzama za gostujući u "D-cast".

Mikica Bojanić za medije je govorio o aktuelnoj temi.

- Pratim, to je naša kuća, naravno da ću da pratim sva dešavanja. Što se tiče nekih odlazaka nije moralo, ali oni najbolje znaju razloge zbog čega su napustili takmičenje. Možda nisu morali odmah, ali opet kažem, svako ima svoje razloge - počeo je Mikica i dodao za Grand da smatra da je motiv bio verovatno finansijske prirode:

- To je isto kao i u fudbalu, kada neki klub plaća više. Verovatno je negde novac presudio da se pogaze neke stvari i dugogodišnja saradnja. Nekome je to normalno, nekome nije, ali zavisi kakvi su bili dogovori… Opet, svako od njih najbolje zna, svakom na čast.

Iako neke od odlazaka smatra očekivanim, priznaje da ga je jedno ime iznenadilo.

- Za Mariju sam čuo, i u prošloj sezoni najavljivala da hoće da ide, da se umorila i to mi je očekivano, ali za Viki mi je čudno. Bila je dosta privržena i Grandu i Saletu…– rekao je Bojanić za Grand.

Kako ističe, Dara će doneti novu energiju u ovaj šou program.

- Ona je odlična za taj projekat, odličan odabir, sad da li je to Šljivin izbor ili nekog iz Granda, ne znam, ali je dobar potez. Dara je vrlo dobar pevač, drugo - mnogo dobro može da proceni i komentariše i dobra je za šou. Sve u jednom-istakao je Mikica.

Kurir.rs/Informer

