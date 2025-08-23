Slušaj vest

Bivši učesnik "Elite" Andrej Savković iznenadio je sve kada je obelodanio da je oženio 20 godina stariju Vanju. Odmah nakon braka, krenule su trzavice, pa je bilo i reči o razvodu, ali i pomirenje. Sada su definitivno odlučili da stave tačku na njihov zajednički život.

Sada je Andrej na svom Tiktok nalogu, u nekoliko delova, progovorio o drami na koju su naišli, te je tako, sudeći po rečima koje je izgovorio, spreman na razvod ovog braka.

- Video koji sam objavio pre tri dana, onaj: "Istetovirala moje ime na du*etu, pa me sada šamara ceo grad". To nije za Vanju, izbačeno je samo da bi otišlo viralno. Uhvatila se za to da može mene da proziva, pošto misli da je centar sveta u mom životu. Da je centar sveta, bio bih i dalje sa njom, ne bih je ostavio. Nisam je ništa specijalno prozivao i vređao, jedino sam objavio to za tetovažu na ruci gde zapravo sprdam samog sebe - rekao je Andrej i nastavio:

- Počela je da se*e po meni, kao kakav sam ja ovakav i onakav. Ako sam ovakav i onakav, što si bila sa mnom?! Ja imam 18 glodina, ti 38 godina. Ti da si dobra i normalna, oženio bi te neko pre mene, imala bi do sada decu i sve ostalo. Ja ne pravdam sebe i pljujem tebe, ja sam samo glup što nisam razmislio, ne ti, ti si nešto drugo i u to ne ulazim. 38 godina, nema muža, nema brak, nema decu, znaš? U tebi je problem - rekao je on u obraćanju,.

Kako je dodao u trećem video snimku, Vanja mu je obrisala društvene mreže zbog toga što, kako kaže, imao je dosta žena na istima.

- Kad već pričaš o nekim stvarima, pričaj o tome kako sam šest meseci proveo u kući, kako nisam šest meseci otišao na kafu sa drugom, kako si mi branila da se družim s najboljim drugom jer je tebi smetalo. Kako si mi obrisala Tiktok i Instagram jer me mnogo žena prati. Svaki put kada se meni mama javi, ti mi pričaš: "Što pišeš s mamom, što ne sediš sa mnom?". Ja ne živim sa mojima, imam potrebu da se čujem sa mojima, pričaj malo o svom odnosu i svojim roditeljima, kako se ponašaš i sve, jer ja imam sve dokaze. Pričaj o tvojoj ljubomori bolesnoj! - rekao je on i nastavio:

- Pričaj o tome kako si celim putem, kada sam išao za Derventu, pošto si me ti vozila od Mostara do Dervente, u nadi da ćeš da okreneš moje mišljenje da neću više da budem sa tobom. Znam da sam ti povredio ego što se nisam javio, jer do sada to jesam radio, ali sam shvatio neke stvari. Ja sam se zbog tebe razboleo jer sam glup, od stresa sam dobio problema sa želucem. Dočekao sam da sa 18 godina imam 15 sedih dlaka. Ja jesam pravio sr*nja u početku, promenio sam se i prestao sam da pravim sr*nja, a ti si ta koja je pravila sr*nja i provocirala me i stalno se vraćala na to moje. Ljudi, ako oprostite i krenete dalje, ne vraćate se na to. I ako ne možeš da prevaziđeš te neke stvari, ostaviš tog nekoga da bi ti bilo lakše, a ne da me provociraš, grebeš, udaraš i ostalo..

Molio ženu za oproštaj

U ranijem obraćanju, on se pokajao što je pričao o Vanji kada je sam obelodanio da se razvode.

- Danas mi je već krivo za sve izrečeno, jer sam dosta rekao u naletu besa. Kajem se što sam sve ispričao i voleo bih da se pomirimo i malo sam preuveličao stvar iz razloga što smo se svađali. Nisam mogao da podnesem svu tu svađu - rekao je Andrej.

-To je stara slika i to je slika sa Nove godine 2023. godine, mogu i dokaz poslati. Javno se izvinjavam svojoj ženi, jer još uvek nismo potpisali papire za razvod. Baš se kajem, a moju ženu nikada ne bih prevario - zaključio je on.

"Kažu da sam balavac, da me ona finansira"

Andrej je svojim učešćem u rijalitiju privukao veliku pažnju javnosti, ali zbog svog ponašanja ubrzo je bio diskvalifikovan. Nakon napuštanja Bele kuće uplovio je u ljubavnu romansu sa sadašnjom suprugom Vanjom, koja je od njega starija dvadeset godina. Nakon što je izazvao burne reakcije, Andrej se oglasio i progovorio o venčanju, ali i planovima za budućnost te na početku istakao da se više neće pojavljivati u medijima.

-Tako je, ovo je moje poslednje oglašavanje. Svi bruje o mojoj famoznoj svadbi, kao da se niko živ oženio nije. Upoznali smo se u klubu, videli smo se da štimamo jedno drugom i da imamo dobre vibracije. Venčanje je bilo super, jer smo bili sami bez ikoga, a to sam i priželjkivao. Ne želim više da budem bilo gde prisutan, sve sam mreže ugasio – rekao je Andrej za “Blic“ i tada otkrio da njih dvoje planiraju i decu.

