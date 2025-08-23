Slušaj vest

Vlasnik Pink televizije Željko Mitrović otkrio je detalje o takmičenju "Pinkove zvezde", koje se posle pauze od nekoliko godina vraća na televiziju. On je tokom gostovanja u Jutarnjem programu na televiziji Pink istakao da će ovaj šou trajati 40 nedelja i da će finale biti u junu 2026. godine.

- Svako ko veruje u sebe ima pravo da izađe na scenu. Nije nužno da budete pevački majstor, već da pokažete veru u sopstveni talenat - rekao je Mitrović.

Autoritet

On je kao članove žirija angažovao Dragomira Despića Desingericu, Dragana Stojkovića Bosanca, Zoricu Brunclik, Viki Miljković i Jelenu Karleušu, te mnogi očekuju od njih potpuni šou.

Jelena Kareluša potpisala ugovor za Pinkove Zvezde Foto: Printscreen

- Vidiš da sam ih namerno istakao jedne za drugim – Desingerica, Bosanac, Zorica, Viki, pa na kraju Karleuša. To je petorka vredna poštovanja i autoritet kakav je potreban za ovakav format. Reč je o najvećem talent šou programu u ovom delu Evrope - istakao je Željko Mitrović i dodao:

"Biće turbulentno"

- Žiri je veoma šarolik, sudije su poprilično suprotstavljene po stavovima. U najblažem smislu reči, biće turbulentno. Varnice su zagarantovane, a koliko će to prerasti u ozbiljnije sukobe, ostaje da vidimo. Oni jesu mentori kandidatima, ali su i ličnosti sa snažnim stavovima, pa sam siguran da će između njih biti zanimljivih rasprava. Upravo to će dodatno podići tenziju i kvalitet samog takmičenja.

Željko Mitrović je istakao da ima mnogo prijavljenih kandidata i da su audicije u punom jeku.

Foto: Jovan Jovanović

- Trenutno su u toku finalne audicije, a već sada imamo preko hiljadu prijavljenih kandidata. Računamo da će ukupan broj biti između 1.300 i 1.500. Proces selekcije će biti brz i intenzivan. Već u četvrtoj epizodi publika će moći da vidi takmičare u velikom studiju - objasnio je Mitrović i otkrio da će se "Pinkove zvezde" snimati u najvećem digitalnom studiju na svetu.

Bez protekcije

Kada su kandidati u pitanju, Mitrović je otkrio da ima i poznatih imena.

Pinkove zvezde logo Foto: Printskrin

- Mogu da potvrdim da su se prijavili i neki veoma poznati glumci iz teatra "Odeon". Biće to pravo iznenađenje za gledaoce, ali želim da naglasim da regularnost takmičenja neće biti dovedena u pitanje. Produkcija se neće mešati u odluke žirija. Kandidati će potpisati čak dva dokumenta kojima garantuju da nema nikakvih pogodovanja i da će sve biti potpuno fer“, poručio je Mitrović.