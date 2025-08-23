Slušaj vest

Vlasnik Pink televizije Željko Mitrović otkrio je detalje o takmičenju "Pinkove zvezde", koje se posle pauze od nekoliko godina vraća na televiziju. On je tokom gostovanja u Jutarnjem programu na televiziji Pink istakao da će ovaj šou trajati 40 nedelja i da će finale biti u junu 2026. godine.

- Svako ko veruje u sebe ima pravo da izađe na scenu. Nije nužno da budete pevački majstor, već da pokažete veru u sopstveni talenat - rekao je Mitrović.

Autoritet

On je kao članove žirija angažovao Dragomira Despića Desingericu, Dragana Stojkovića Bosanca, Zoricu Brunclik, Viki Miljković i Jelenu Karleušu, te mnogi očekuju od njih potpuni šou. 

Jelena Kareluša potpisala ugovor za Pinkove Zvezde
Jelena Kareluša potpisala ugovor za Pinkove Zvezde Foto: Printscreen

- Vidiš da sam ih namerno istakao jedne za drugim – Desingerica, Bosanac, Zorica, Viki, pa na kraju Karleuša. To je petorka vredna poštovanja i autoritet kakav je potreban za ovakav format. Reč je o najvećem talent šou programu u ovom delu Evrope - istakao je Željko Mitrović i dodao:

"Biće turbulentno"

- Žiri je veoma šarolik, sudije su poprilično suprotstavljene po stavovima. U najblažem smislu reči, biće turbulentno. Varnice su zagarantovane, a koliko će to prerasti u ozbiljnije sukobe, ostaje da vidimo. Oni jesu mentori kandidatima, ali su i ličnosti sa snažnim stavovima, pa sam siguran da će između njih biti zanimljivih rasprava. Upravo to će dodatno podići tenziju i kvalitet samog takmičenja. 

Željko Mitrović je istakao da ima mnogo prijavljenih kandidata i da su audicije u punom jeku.

Photo_-60.jpg
Foto: Jovan Jovanović

 - Trenutno su u toku finalne audicije, a već sada imamo preko hiljadu prijavljenih kandidata. Računamo da će ukupan broj biti između 1.300 i 1.500. Proces selekcije će biti brz i intenzivan. Već u četvrtoj epizodi publika će moći da vidi takmičare u velikom studiju - objasnio je Mitrović i otkrio da će se "Pinkove zvezde" snimati u  najvećem digitalnom studiju na svetu.

Bez protekcije

Kada su kandidati u pitanju, Mitrović je otkrio da ima i poznatih imena.

Pinkove zvezde logo
Pinkove zvezde logo Foto: Printskrin

- Mogu da potvrdim da su se prijavili i neki veoma poznati glumci iz teatra "Odeon". Biće to pravo iznenađenje za gledaoce, ali želim da naglasim da regularnost takmičenja neće biti dovedena u pitanje. Produkcija se neće mešati u odluke žirija. Kandidati će potpisati čak dva dokumenta kojima garantuju da nema nikakvih pogodovanja i da će sve biti potpuno fer“, poručio je Mitrović.

Ne propustiteStarsPOTVRĐENO KO ĆE BITI VODITELJ "PINKOVIH ZVEZDA" Na njemu je još jedan jako bitan zadatak - Evo za šta je još zadužen!
Pinkove zvezde logo
Stars"JEDVA ČEKAM DA..." Evo šta je Desingerica izjavio nakon vesti da će Karleuša biti članica žirija Pinkovih zvezda
xxx News1 Damir Dervisagic copy.jpg
StarsVIKI MILJKOVIĆ POTPISALA UGOVOR ZA PINKOVE ZVEZDE! Željko Mitrović razotkrio pevačicu i priznao da je imala poseban uslov: Tiče se ovog muškarca!
Viki Miljković potpisala ugovor za Pinkove zvezde
StarsDETALJI UGOVORA ISPLIVALI U JAVNOST! Evo koje zahteve ima Desingerica, a šta Željko Mitrović traži od njega: Žiri pravljen po ukusu repera
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg

Desingerica Izvor: Instagram/dragomirdespic_design