Bivša supruga Čedomira JovanovićaJelena Jovanović promenila je život iz korena posle razvoda od političara. Njih dvoje su se rastali u januaru ove godine, nakon čega je svako otišao na svoju stranu i otpočeo nov život.

Jelena se, kako saznajemo, preselila u Ameriku. Ona zasad, prema rečima našeg sagovornika, nema nameru da se vraća da živi u Srbiji.

Ništa od pomirenja

Čedina bivša žena Jelena započela novi život u Americi Foto: Vladimir Sporcic

- Da mi je neko pričao da ću da doživim da se Jelena i Čeda razvedu, ne bih mu verovao. Oni jesu imali turbulentan odnos, jesu se svađali i mirili, ali njihova ljubav i briga o porodici bile su mnogo veće i jače. Šta se to dogodilo da definitivno stave tačku na brak i zajednicu, ne znam, ali kako stvari stoje, od njihovog pomirenja nema ništa, naročito jer je Jelena otišla da živi u Ameriku. Dosad se o tome spekulisalo, ali verujte da je to njena definitivna odluka. Nedavno smo se čuli i potvrdila mi je da je Amerika njen novi dom - priča naš izvor.

U poslednje vreme dosta se spekulisalo da je Jelena pronašla novu ljubav, a naš sagovornik potvrđuje da su te priče istinite.

Problemi oko imovine

Jelena Jovanović se ne oglašava u medijima Foto: Zorana Jevtić

- Nisu spekulacije, njen novi partner je sin našeg poznatog biznismena. Ne bih da otkrivam detalje dok oni sami javno ne istupe. Zna Čeda sve, ali neće da govori o tome zbog porodice. Teško mu je to palo, ali se drži. Svestan je da mora da nastavi dalje i da mora da se bori, naročito jer ima dosta problema oko imovine.

Brakorazvodna parnica je i dalje u toku, ali bi do kraja godine Jelena i Čeda trebalo da budu i zvanično bivši supružnici.

- Do kraja godine bi i zvanično trebalo da potpišu papire za razvod braka, pa će oboje biti slobodni ljudi i pred zakonom. E sad, ne znam da li će i od crkve zatražiti blagoslov za razvod, Jelena mi o tome nije govorila - završava naš izvor.

"Za mene razvod ne znači ništa"

Čeda gaji veliko poštovanje prema bivšoj supruzi Foto: Kurir Televizija

U izjavi koju je Čeda ranije dao za medije objasnio je koliko mu je teško palo što se rastao od žene posle 25 godina braka.

- Za mene taj razvod ne znači ništa. Imaš to kod Gogolja šta je ljubav, ljubav je ono što boli. Naša ljubav je bila divna, i sada je, ali previše je tu svega i ne želim nikoga da uništavam svojim životom - rekao je Čeda.

Mi smo u više navrata pokušavali da stupimo o u kontakt sa Jelenom, ali u tome nismo uspeli. Čeda Jovanović nam je u razgovoru objasnio da se ona neće oglašavati za medije i da je poslednju izjavu javno dala kada su se zajedno borili za njegov politički život.