Pevačica Azra Kolaković, poznatija kao Dona Ares preminula je 2. oktobra 2017. godine nakon duge i teške bolesti, a na iznenađenje mnogih uz nju na samrtnoj postelji nije bio i njen suprug Džavid koji se nije pojavio ni na njenoj sahrani.

- Najteže mi je reći sa kim je bolje raditi, ali mogu da kažem ko je najbolji od onih sa kojim sam sarađivao. Svi su dobri, svi su kvalitetni i velike zvezde, ali ne mogu da ne spomenem Šerifa Konjevića. On je neprikosnoveno najbolji vokal, glas koji se neće ponoviti sigurno je Šaban Šaulić, pa Dona Ares, Halid Bešlić, Džej… Kad bih krenuo da nabrajam, trebalo bi mi sigurno par sati. Svi su dobri, a ovi mladi ako imaju uskostvo, isto doživljavaju muziku kao i ostali. Sve je stvar momenta– ispričao je Džavid i otkrio ko je za njega kao producenta veći izazov – velike zvezde ili nove pevačke nade.

- Uvek je izazov neko ko je mlad, nema karijeru i iskustvo, pa je izazov da ga ne neki način usmerim – odgovorio je i dodao da je uvek znao da ubode pesmu za pevače. A na pitanje da li je nekad predvideo da će određena numera sigurno biti hit, odgovorio je:

- Svakako, nikad nisam fulao. Svaka pesma koju sam radio za Šerifa, Kemala Malovčića, Šemsu Suljaković, Muharema Serbezovskog bila je hit. To su pesme koje se pevaju već 20 godina. Možda je najveće ubeđenje da radim pravu stvar bila pesma „A ja sam te volio“ koju sam napisao za Hakalu. To je pesma za koju sam sto posto bio siguran da će proći odlično i tako je i bilo – istakao je Džavid.

Kako je za Šemsu Šuljaković napisao nekoliko hitova, on je opisao i kako izgleda njegovo stvaralaštvo kao i da legenda narodne muzike nije uvek u stanju iz prve da otpeva ono što se traži od nje:

- Sve je stvar momenta. Dešavalo se kod nje da jednu reč nije mogla da otpeva čitav dan, jer je baš ta reč bila bitna u pesmi. Ja sam je doživeo na jedan način, i ako se tako ne izvede, propala pesma. I tako je i bilo. Sutradan ju došla, iz cuga otpevala pesmu, zadnji milimetar one emocije i snage je dala i otpevala. To sve zavisi od raspoloženja, nekad čovek ima neke svoje privatne probleme i nije raspoložen da peva – rekao je muzičar i dodao da i nakon četiri decenije karijere i dalje ima snage i volje da stvara u studiju.

Iako se njegovo ime mahom vezuje za narodnjake, ne krije da sluša sve žanrove.

- Slušam sve, nemam problema sa tim, jedino ne slušam džez. I Senidu, Mileta Kitića, Miroslava Ilića, Tomu Zdravkovića, Šabana, Šerifa, Enisa, slušam sve i Jala i Bubu i Nućija, ma sve. Pratim sve. Svačiji uspeh cenim, svaka čast svima koji naprave posao, na tome uvek čestitam - istakao je Džavid.

Nakon Donine smrti, Džavid se nije oglašavao o njihovom odnosu, nikada nije otkrio razloge svađe, a jedino o čemu je govorio jeste kako su izgledali Donini poslednji dani:

- Kada čovek dođe u fazu gde je svestan da odlazi, ne treba mu zamerati na to što kaže. Pa tako nisam ni ja, jer je to ipak sama ona znala, to je bolest. Mi koji nismo prošli kroz to ne možemo pričati o tome, ali ona i ja smo prošli kroz razne faze i znamo u našim srcima da nikada ništa loše ne mislimo o našem braku. Ne zameram joj ni na čemu, jer znam da u dubini duše nije mislila ništa loše . Pogotovo kada to ode na mozak i glavu, to sve ode u drugi pravac- pričao je Džavid, koji ni tada nije progovorio o razlozima zbog kojih se njegovo ime nije našlo na umrlici među ožalošćenima:

- Još u aprilu lekari u Danskoj rekli su koliko će živeti. Bukvalno su u dan pogodili koliko je preostalo života. Njena jedina želja nakon tog saznanja bila je da te poslednje dane provede sa familijom i kod kuće. Nije bilo više načina za lečenja ili bilo šta, pa je tako preminula u kući. Samo joj se smanjila težina, pa su joj lekari davali određene lekove. Nije imala bolove, pa se možda na taj način nije mučila- poručio je kompozitor.