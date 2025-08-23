Slušaj vest

Transrodna influensreka Nikolina Kovačević nakon nekoliko estetskih operacija uspela je da dođe do ženstvenijeg izgleda.

Foto: Printscreen/Instagram

naime, Nikolina je raspametila svoje pratioce kada je na instagramu podelila fotografije u minijaturnom crnom bikiniju u prvom planu su bile njene silikonske grudi i pirsing na stomaku. Njena figura, izvajane noge i trbušnjaci u prvom planu izazvali su lavinu komentara " Savršena" " izgledaš kao bomba" bili su samo od nekih komentara na račun njenog izgleda.

1/6 Vidi galeriju Transrodna influenserka Nikolina Kovačević Foto: Preent Screen

Objavila operaciju promene pola

- Operaciju pola želim od kad sam prihvatila samu sebe. Tada sam možda imala oko 10 godina. Kada sam počela da čekam tu operaciju imala sam 16 godina. Želim je, jer smatram da ne mogu da živim ovako. Svi smo različiti. Priroda nije crno bela, nego je sve šarenoliko oko nas. Različiti smo i to je lepota ovog sveta. Meni je lično potrebna ta operacija i želim je zbog sebe - pričala je ona pre intervencije i dodala: Nikolina i dodaje:

- Želim da ne moram da nosim steznik, da mogu normalno da obučem bikini, da mogu da se presvučem ispred drugarice i da ne mogu da se krijem i stidim. Čak i da mogu da se opustim sa partnerom, jer mi je sve to stvaralo blokadu.

- Sama priprema za operaciju je jako bitna. Prvo je potrebna potvrda psihijatra da ste vi spremni psihički i fizički za tu operaciju. Bila sam na hormonima 3 godine, a uslov je da budete minimum godinu dana na terapiji kako bi se telo promenilo i da se hormoni izmene, samim tim ste spremni za operaciju. Kao i pismo preporuke psihijatra. Najteža mi je bila hormonska terapija, jer mi je prvih šest meseci bilo teško. Ljudi ne mogu da razumeju da se mi promenimo i da osećamo pol u koji želimo da se promenimo. Emotivna promena mi je najteže pala. Prvih šest meseci sam plakala i smejala se u isto vreme. Postoje sve tri tehnike operacije pola. Mislila sam da estetski neće sve izgledati lepo, jer kako sad od muškog polnog ograna može da se napravi ženski? Međutim, kada sam videla rad svog doktora, znala sam da je to najbolji izbor za mene.

Dečko guglao o meni

- Moj dečko, koji je bio Italijan, je guglao o meni i izašla mu je moja slika od pre, kad sam bila muško. On se frapirao, pao u nesvest ja mislim i nije mi se javljao ceo dan. On to meni nije hteo da kaže da zna tri, četiri meseca. Onda me je odveo na večeru i rekao mi da moram da mu priznam ono što krijem. Poslao mi i cveće i na večeri je tražio da mu priznam sve, ja ništa nisam htela da kažem. I u jednom momentu on meni kaže: "Ti se nisi rodila takva"...

Kurir.rs

Stars