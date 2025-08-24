Slušaj vest

Glumica Eva Ras otkrila je u emisiji "Ni pet ni šest" na Kurir televiziji da je u mladosti bila u ljubavnoj vezi sa čuvenim književnikom i akademikom Danilom Kišom. Ona je gostovala u emisiji kod voditeljke i urednice Jovane Grgurović, u kojoj su tema bili intimni odnosi, pa je bez zadrške govorila o svojim emotivnim partnerima iz prošlosti.

Proslavljena glumica ne krije da je u životu imala više emotivnih partnera, kao i nekoliko brakova, a prema svakome od njih je, kako kaže, gajila emocije i osećala prvenstveno ljubav, a potom i strast. Jedan od Evinih emotivnih partnera i velikih ljubavi bio je velikan jugoslovenske književnosti. Oni su bili u ozbiljnoj emotivnoj vezi, ali su, kako je istakla, zbog neslaganja u intimi odlučili da ipak ostanu samo prijatelji.

- Kad sam bila mlada, zabavljala sam se sa Danilom Kišom. On bi bio srećan da sazna da nije bio samo veliki pisac već i veliki muškarac. Zabavljali smo se neko vreme, ali to nije prijalo ni njemu ni meni. Međutim, nastavili smo da se zabavljamo, dok me jednom nije uhvatio za ruku i rekao: "Je l' ja to dobro osećam da ni tebi nije dobro sa mnom?" - rekla je Eva.

- Ali, Evo, to je Danilo Kiš. Kako može da ne bude dobro? - upitala je voditeljka Jovana.

- Pitao me je hoćemo li celog života da izigravamo da nam je dobro ili ćemo se rastati i mi smo bili prijatelji do kraja njegovog života. Bili smo kao brat i sestra, jer nama "to" nije valjalo. Samo erotski deo, ostalo jeste, ali ja mislim da je to za gospođu samo uteha - objasnila je glumica.

Ovo priznanje Eve Ras izazvalo je pažnju, jer malo je onih koji su znali ovaj detalj iz njene prošlosti. O ljubavi sa Danilom Kišom pričala je samo jednom, pre osam godina, kada je najavljivala svoj roman "Temura".

- Mnogim čitaocima će biti interesantno poglavlje iz mog novog romana "Temura", gde pišem o ljubavnoj vezi sa velikim piscem Danilom Kišom u doba kad sam studirala, a on već uveliko sticao književnu slavu. Ta ljubav se dogodila u vremenu kad se nismo fotografisali i novine nisu senzacionalistički lovile tuđe živote, paparaci su u tom vremenu živeli u Italiji, mi smo još bili pošteđeni takvih proganjanja - ispričala je Eva 2017. godine i nastavila:

- Sve je manje onih koji su bili svedoci Kišove i moje ljubavi i zbog toga sam unela to poglavlje iz mog života u roman. Danila i mene je spojilo naše zajedničko poreklo, on se rodio kao Jevrejin i do svoje sedme godine zvao se Daniel Kon, a onda je otac, da bi zaštitio porodicu od progona Jevreja u Drugom svetskom ratu, promenio prezime, tako je postao Danilo Kiš. Ono što je zanimljivo u tom poglavlju, to je što nismo bili uspešni ljubavnici i tako smo se rastali u mladosti, a u romanu se srećemo i neposredno pre njegove smrti, kad sam ja već bila udovica - otkrila je književnica i glumica Eva Ras za Glas Srpske pre osam godina.

