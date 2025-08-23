Slušaj vest

Dušica Jakovljević pozirala je u kupaćem kostimu i tako pratioce na društvenim mrežama oduševila svojim izazovnim pozama.

Ovih dana Dušica uživa u pravom smislu te reči, a koliko joj je lepo htela je da dokaže i na Instagramu gde je objavila nekoliko postova. Ona je u crnom kupaćem kostimu pravila selfije i snimala se.

Njene grudi su bile u prvom planu, a nosila je i sunčane naočare. Ove snimke su fanovi pozdravili komplimentima, ističući da voditeljka izgleda odlično.

Dušica Jakovljević pokazala telo Foto: Printscreen

Zanimljiv je bio i detalj na njenoj glavi, odnosno velika crna marama koja ju je štitila od sunca.

Otkrila šta je sve operisala na sebi

Inače, Dušica ne krije da i te kako drži do sebe, izuzetno je posvećena svom fizičkom izgledu.

Voditeljka se na moru skinula u jednodelni kupaći kostim, te se vrlo brzo bućnula u moru, a njene rasne obline zapale su mnogima za oko, te su mnogi mišljenja da voditeljka nikada bolje nije izgledala.

Dušica takođe, nije krila da sada često radi estetske zahvate, a korigovala je usne, grudi i ubrizgavala botoks. O estetskim intervencijama Dušica je više puta otvoreno pričala.

- Radila sam zube, usta i grudi... Svaka žena se bolje oseća kada na sebi promeni nešto nabolje. Danas imam mnogo više samopouzdanja jer sam zadovoljna sobom. Ako će neko reći da sam izoperisana, pa neka sam. Ne bih mogla da radim na televiziji da nisam zadovoljavala određene kriterijume.

