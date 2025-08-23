Slušaj vest

Popularni pevač Slobodan Vasić odlučio se za važnu odluku u svom životu, a to je da se podvrgne operaciji smanjene želuca.

Zvezda "Granda" je sa svojim fanovima podelio snimak nakon nekoliko dana od operacije, gde detaljno opisuje svoja iskustva nakon ove intervencije.

Slobodan Vasić nakon operacije želudca Izvor: Instagram

- Šta ti je život, do juče sam toliko jeo da ja ne mogu da vam objasnim. Jedeš, jedeš i jedeš pa ti bude loše koliko si jeo. A zato sam i došao u ovu situaciju da sam bukvalno morao da uradim operaciju želuca. Radio sam u Turskoj, toliko mi je bilo teško i sam sebi sam postao težak. Bolele su me kosti, noge od stajanja - reko je Sloba, pa nastavio.

Samo supu sme da jede

- Danas je već šesti dan od operacije, ne kažem da sam sad mršav, nego se mnogo lakše osećam. Ovo je šesti dan kako nisam okusio hranu u bilo kom obliku. Sam sebi se čudim zbog toga. Sad sam naručio supu, to je jedino što smem da pojedem, samo tu vodicu. Jedem supu i razmišljam se koliko je teško i da li ja uopšte sad smem ovo da pojedem, da ne bude unutra nešto ljuto što bi ni naštetilo želucu.

- Kako je život čudo. Okrene ti se za tren oka. Do juče ne bih znao da vam pričam da se pazite, jer nisam ovo iskusio. Sada, kada šesti dan nisam pojeo ništa i kada mi je psihički dosta teško, onda čovek shvati sve. Kada dobiješ prvi put malo vode, pa kad uzmeš i vidiš koliko si srećan kad dobiješ ta dva tri gutljaja... da ne govorim sad kad sam uzeo dve tri kašike supe - kaže i nastavlja:

Sloba Vasić smanjio želudac u Turskoj Foto: ATAIMAGES

- Bio sam na ivici da poprilično narušim zdravlje i zato sam se odlučio na ovaj korak. Nadam se da ćete mi dati podršku jer je u ovim trenucima ona preko potrebna. Za ovih šest dana koliko ne jedem izgubio sam osam kilograma, ali je već počelo sve drastično da se razlikuje, a osećam se kao da nemam ništa u sebi, kao da sam prazan - zaključio je pevač.

Sloba Vasić ranije ugradio balon

"Žena me je odgovorila od operacije želuca. Ugradio sam balon, ali mi nije pomogao, pa sam ga izvadio. Nakon toga sam trenirao i doterao liniju, pa sam opet ispao budala i otišao sam da skinem višak kože i bez veze sam napravio rez od kuka do kuka, ponovo sam se ugojio jer nisam mogao da treniram. Sada vodim računa i o ishrani. Zbog praznika sam odložio trening, ali evo posle praznika se vraćam", kazao je Sloba

Bio zavistan od lekova

Slobi je žena u svemu podrška Foto: ATA images

- Pio sam tablete protiv anksioznosti i depresije, to je bila borba. Meni je doktor prepisao lek, zapravo krenulo je sve od povišenog pritiska koji je u mom slučaju nasledan. Sa druge strane, buran i nemiran život su mi stvarali stres, nisam razmišljao svojom glavom, vodio sam se lekovima i tražio neki spas i utehu u tome, a zapravo sam sve gurao pod tepih - ispričao je svojevremeno Sloba, koji je objasnio i kako se izborio sa zavisnošću:

- Dobio sam lek za smirenje, tako sam zapravo počeo. To je proces pakla, počeo sam sa jednom tabletom, pa mi se posle tražila i druga, to ide u beskraj. Godinama se boriš sa tim i hvala Bogu, pobedio - rekao je pevač koji sada uživa u srećnom braku sa Jelenom koja je stomatolog.

Slobodan Vasić odlazi da smanji želudac