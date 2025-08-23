Slušaj vest

Pevačica Nevena Božović današnji dan dočekuje sa širokim osmehom. I to ima dva ozbiljno dobra razloga da bude srećna.

Naime, danas je njenoj ćerki Anki četvrti rođendan. Tim povodom je Nevena objavila fotografiju torte sa motivima Mini Maus i napisala:

- Moja prva beba puni 4 godine - stoji u njenoj objavi.

Nevena Božović slavi rođendan ćerki Foto: Printscreen

I dok su krenule da se ređaju čestitike, pevačica je objavila da je ovaj 23. avgust iz još jednog bitnog razloga važan za nju.

Naime, na današnji dan je pre sedam godina je sadašnjem suprugu Nikoli Ivanoviću rekla suprugu "da".

Sve se promenilo sa dolaskom dece

Koliko je majčinstvo promenilo i da li je to uticalo na njenu karijeru, Nevena govori iskreno:

- Menja se sve, ti sam promeniš poglede na nake stvari i drugačije provodiš vreme. Fokus ti je na deci, sve drugo uskladiš prema njima, kada znaš sa njima šta i kako dolazi sve ostalo. Kada je posao u pitanju ja sam pre četiri godine, kada sam dobila ćerku, shvatila sam neke stvari. Da ne treba trošiti vreme na neke stvari jer nema rezultata koje bih želela. Za ovaj posao kada si žensko treba dosta snage i organizacije. Negde u ovim prvim mesecima je rano da se vratim, ali spetmbar ili oktobar ču da se posvetim poslu, ući ću u neki ritam koji je slobodno mogu reći sada zahtevan.

Nevena je sa pilotom Nikolom Ivanovićem dobila ćerkicu i sina, a naslednica koja je starija pokazuje interesovanje za muziku.

- Ona sluša moje pesme, ali ne da joj ja puštam. Već dok se ona zanima ili kada spremam nešto, ona to čuje. Nedavno sam se spremala za koncert Rok simfovnije u Kragujevcu gde sam pevala nešto strane muzike i svoje, ali i Adel. To je njoj bilo zanimljivo, učila je tekst i onda mi kaže na engleskom šta da joj pustim. Mene raduje što voli muziku i uživa u tome.

