Tokom sinoćnje emisije "Narod pita" nastao je karambol kada je procurile privatne prepiske zauzetog Stefana Karića i Sofije Janićijević u kojoj joj je on spomenuo da bi joj poslao "vatricu" kao odgovor na stori.

Upravo to je Anđela Đuričić koristila kao argument tokom njihove svađe, tvrdeći da je Karić muvao Sofiju.

Stefan i Sofija u prvi mah ostali su šokirani time što su prepiske isplivale u javnost, pa su oboje demantovali da su se dopisivali.

Karić je čak u jednom trenutku govorio da će tražiti način da tuži nekoga zbog toga.

Sofija Janićijević sa psima Foto: Printscreen

Isplivale laži

Kasnije, međutim, uvidom u svoj Instagram nalog, potvrdio je da te poruke postoje i priznao da su se dopisivali dok je on slavio rođendan na Zlatiboru sa svojom devojkom Andreom.

1/5 Vidi galeriju Stefan Karić sa devojkom na brodu Foto: printscreen instgaram

Sofija je, sa druge strane, istakla da je poruke obrisala jer, kako kaže, "sa svima briše poruke" na ovoj društvenoj mreži.

Kako je ovaj skandal obeležio emisiju, Sofija je rano jutros na svom Instagram profilu otkrila gde je bila i šta je radila nakon emisije. Naime, odlučila je da izvede svoje pse u šetnju, nakon čega ih je i okupala, a juče je govorila o Terzi.

