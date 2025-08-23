Slušaj vest

Tokom sinoćnje emisije "Narod pita" nastao je karambol kada je procurile privatne prepiske zauzetog Stefana Karića i Sofije Janićijević u kojoj joj je on spomenuo da bi joj poslao "vatricu" kao odgovor na stori.

Upravo to je Anđela Đuričić koristila kao argument tokom njihove svađe, tvrdeći da je Karić muvao Sofiju.

Stefan i Sofija u prvi mah ostali su šokirani time što su prepiske isplivale u javnost, pa su oboje demantovali da su se dopisivali.

Karić je čak u jednom trenutku govorio da će tražiti način da tuži nekoga zbog toga.

Sofija Janićijević sa psima
Sofija Janićijević sa psima Foto: Printscreen

Isplivale laži

Kasnije, međutim, uvidom u svoj Instagram nalog, potvrdio je da te poruke postoje i priznao da su se dopisivali dok je on slavio rođendan na Zlatiboru sa svojom devojkom Andreom.

Stefan Karić sa devojkom na brodu Foto: printscreen instgaram

Sofija je, sa druge strane, istakla da je poruke obrisala jer, kako kaže, "sa svima briše poruke" na ovoj društvenoj mreži.

Kako je ovaj skandal obeležio emisiju, Sofija je rano jutros na svom Instagram profilu otkrila gde je bila i šta je radila nakon emisije. Naime, odlučila je da izvede svoje pse u šetnju, nakon čega ih je i okupala, a juče je govorila o Terzi.

Ne propustiteStars"NIJE DOVOLJNO ZREO" Sofija Janjićijević se gorko kaje zbog toga što je bila ljubavnica, pa udarila na Terzu: Porodica je reagovala burno...
StarsRIJALITI UČESNICA UHVAĆENA KAKO SAMA SEBI ŠALJE CVEĆE! Ljudi je urnišu na društvenim mrežama: Jadnica, paćenica...
Screenshot 2025-07-20 055627.png
StarsSOFIJA JANIĆIJEVIĆ OBMANULA ČITAVU NACIJU! Isplivali detalji o njenom biznisu, računi joj godinama blokirani... Ovako je poslovao njen salon nameštaja
Sofija Janicijevic o mestima na kojima je moguce imati seks
RijalitiŠOK SNIMAK! Pavle Jovanović dovezao Sofiju Janjićijević na suočavanje sa Anđelom Đuričić, ona prebledela usred emisije: Sramota me je...
Screenshot 2025-08-01 224550.png

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP538 Izvor: Kurir TV