Ćerka Zdravka Čolića,Una Čolić sve češće privlači pažnju javnosti svojim obavama na društvenim mrežama. Mlada lepotica očarava svojim izgledom,a svaka njena ofotografija izaziva veliki broj reakcija.

Na jednoj od fotografija Una je zablistala u elegantnom izdanju, na sebi je imala blistavu haljinu dubokog dekoltea,bez brushaltera, preko je ponela crni sako.

Una Čolić u prelepoj haljini dubokog dekoltea Foto: Preent Screen

Una Čolić sve češće privlači pažnju javnosti i pokazuje da, iako je odrasla u senci velikog pevača, itekako ume da zablista i zaseni.

Čola o Uninom stilu života

Balkanska zvezda Zdravko Čolić u braku sa suprugom Aleksandrom dobio je dve ćerke - Unu i Laru. Iako retko govorio o porodici, Zdravko Čolić je jednom prilikom govorio o starijoj ćerki Uni koja je veoma popularna na mrežama.

- Ona samo nešto slika. Ja je kaznim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, šta da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Pre si morao fotografa da unajmiš da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike - govorio je Čolić.

Čola za odmor u Hrvatskoj da 45.000 evra

Zdravko, inače, nedavno nije štedeo novac za letovanje porodice, a želeo je i da svom zetu, Uninom 10 godina starijem dečku, obezbedi potpuni ugođaj, pa je odabrao hotel sa pet zvezdica u kom je noć skoro 400 evra. Čolić je samo za smeštaj u Hrvatskoj iskeširao skoro 20.000 evra.

Međutim, to nije sve. Njegove naslednice su navikle na čist luksuz - jedu samo najskuplju hranu, idu na privatne plaže, koriste sve tretmane koje hotel nudi, pa je za to Zdravko navodno "pukao" još 15.000 evra.

