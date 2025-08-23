Slušaj vest

Bivša kapitenka ženske reprezentacije Srbije, Milica Dabović podelila je emotivnu fotografiju sa svojom majkom Nevenkom i sestrom Anom. Dabović je i ranije isticala koliko joj porodica znači, a posbeno majka koja je kako kaže uvek bila stub podrške u njenom životu i karijeri.

Foto: ATA images

Milica Dabović posle završene sportske karijere, mnoge je iznenadila kada je odlulčila da svoje fotografije na kojima je intimna prodaje putem sajta Onli fens.

Milica Dabović sa majkom Foto: Preent Screen

"Mama moj heroj", napisala je Milica u opisu fotografije gde pozira sa majkom i sestrom Anom.

Zarada na sajtu za odrasle

Da li može da se živi od sajta za odrasle, Milica kaže:

- Može od onlifensa da se živi, ko god kaže da ne može-laže. Posvećena sam tome, mene su ti muškarci spasili, izdigli su me. Kad si finansijski situiran i kad znaš kako da raspolažeš novcem, jer do juče nisam znala, sve sam davala i sve su mi trošili. Onda i zbog toga nađeš mir jer imaš sve, imam krov nad glavom, kola, dete. Kada sam bila trudna, hranila sam se kod drugarice, ona mi je plaćala ručak. Došla sam u tu situaciju da ne brinem za to i da moje dete ima sve.

"Muškarci su me oduševili, žene kažu da sam.."

Zbog ovog poteza naišla je na mnogo negativnih komentara, te kako i sama kaže, mnogi je sada smatraju ženom bez morala.

-Tek sada shvatam koliko je žena ženi najveći neprijatelj. Kučke laju, karavani prolaze! Ne znam da li je reč o ljubomori, ali kada nemam šta lepo da kažem, ćutim! Nikada nisam uprila prstom u nekogi rekla: „Ona je k**va" Svako ima pravo da radi šta hoće! Muškarci su me oduševili kako su reagovali, ali žene su se baš loše ponele. Šta god da sam do 40. godine uradila, osuđivali su me. Sada mi ne mogu ništa, osim da me cmoknu u ovo moje slatko d*pe!

