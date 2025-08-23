Slušaj vest

Hrvatska pevačica Maja Šuput važi za kraljicu bakšiša, a ranije je otkrila koliko je dobila novca za jednu pesmu.

Gostujući ranije na hrvatskoj radio-stanici Maja Šuput odgovorila je na pitanje kolege Ivana Zaka koja je to suma novca koju je dobila za bakšiš jer u pesmi kaže „vadi kume keš”.

„Mogu se setiti nešto iz skorije istorije, pa bilo je... jednom je ostavio 3.000 eura. Ne sećam se od ranijih svadbi, ali ovo je od zadnjih par meseci da je čovek ostavio na ‘Svatovskoj‘. Svidela mu se pesma”, odgovorila je Maja na ovo škakljivo pitanje gostujući na Happy FM-u, a za njihov TikTok.

Podsetimo, Maja Šuput se početkom juna razvela od Nenada Tatarinova, ali je otkrila da su nastavili da žive zajedno zbog njihovog sina.

Živim sa bivšim mužem

"I dalje se družimo i letujemo zajedno kao porodica. Mama sam koja mora otići na svirku i prirodno je da je otac s detetom. Ali brzo se žurim nazad jer svi znaju da sam zaljubljena u svoje dete i da mi je to svetinja. Svi smo zajedno, jedna moderna porodica, složni, veseli i živimo u zajednici kao i pre. Nema potrebe da radimo neka razdvajanja. Ovo nam je prirodno, normalno, ugodno i najzdravije za dete", ispričala je Šuput za Story.

Maja je istakla da se među njihovoj porodici ništa nije promenilo otkako su se razveli.

"Nenad je prisutan sve vreme, ne uskače po potrebi. Tu sam najsrećnija jer nema ništa lepše od toga da je dete s tatom kad je mama na putu. A još je lepše za dete ako su svi zajedno. Kod nas vam je sve super normalno, kao i pre", dodala je.

