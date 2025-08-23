Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Prijović danas je aktivan vozač, a vozački ispit je položila neposredno pre prve trudnoće, a potom i ubrzo odmah i kupila automobil.

Nije bila skromna, te je svojevremeno istakla da je odličan vozač, ali i otkrila da li je imala okršaje sa policijom.

- Kasno sam položila, nekoliko meseci pre trudnoće. Odmah sam kupila auto i krenula sam da vozim. Stalno sam želela da vozim. Međutim, ostala sam trudna i nisam uopšte želela tada da rizikujem. Tako da sam tek posle porođaja nastavila sa vožnjom - otkrila je Prijovićka.

- Kažu da sam fenomenalna, ja nekako opušteno vozim, nisam od onih koji se približe volanu i budu zgrčeni. I drugi kažu da sam dobra - priznala je Aleksandra.

"Kaznu još nisam platila"

Kako je navela, nekoliko puta je imala susreta sa saobraćajnom policijom.

- Policija me je prvi put zaustavila pre dve, tri nedelje. Telefon mi nije bio spojen na blutut kao što je uvek i javila sam se samo da kažem: "Ne mogu da pričam sada, čujemo se posle". Samo što sam se javila, policija me je zaustavila - ispričala je Aleksandra sada kroz smeh.

Tom prilikom je dobila kaznu koju priznaje još uvek nije platila.

- Rekla sam: "Odmah piši". Dešava se kada te neko prepozna ili voli tvoje pesme da te nekad i puste. "Molim te mi napiši, zaslužila sam" - govorila je pevačica saobraćajcu.

- Stvarno je napisao kaznu. Još je nisam platila, zaboravila sam - dodala je kroz smeh.

Inače, ona je morala nedavno da vrati organizaciji u Baru novac.

Kurir / Alo

