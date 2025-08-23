Slušaj vest

Bokser Veljko Ražnatović je danas viđen u centru Beograda.

Veljko je iskoristio lep dan za šetnju, te je tako opušteno šetao nekim od najprometnijih ulica u prestonici.

Ražnatović je završio šetnju na Kalemegdanu, a na sebi je imao markiranu "Prada" majicu, trenerki i naočare. Ova situacija je zbunila fanove koji ga prate, jer Veljko voli da se predstavlja kao patriota i zalaže se za život na selu, a prvom prilikom šeta markirane i skupe stvari pa sve deluje kao jedna velika kontradiktornost.

Veljko Ražnatović šeta u Pradi Foto: Printscreen

Tim povodom je objavio fotografiju, a nema sumnje da bokseru i pored života na selu u kom uživa, veoma prija svaki povratak u rodni grad.

Veljko: "Nikada se neću razvesti"

Veljko Ražnatović je nedavno podelio snimak u kom je sveštenik govorio o razvodu i istakao da je "razvod najteži udarac za decu", a bokser se složio sa tim.

Naime, Veljko je najpre podelio snimak sveštenika koji je govorio o razvodu, a kako kaže nakon ove objave neprestano je počeo da mu zvoni telefon.

- Razvod danas jedan od najvećih udaraca koje je moguće da učinite detetu, to je uništenje njegove cele teologije. Ako muž predstavlja Hrista, a žena predstavlja crkvu, i hrišćansko dete vidi svog oca ili majku kako odlaze jedno od drugog, šta će oni misliti o božijem poverenju. Reći će: " Čuo sam da me bog voli, ali moj otac predstavlja boga u kući, a on je ostavio moju majku. Da li će i bog ostaviti mene, mislim da je odgovor da." Uništavanjem braka uništavate najopipljiviji izraz božije ljubavi u životu i kako oni onda da funkcionišu, stoji u video snimku, a Veljku Ražnatoviću se očigledno dopalo šta je govorio te je to i podelio.

Ubrzo je, kako kaže, počeo da dobija brojne pozive jer su mnogi pogrešno shvatili njegovu objavu.

- Sto ljudi me je zvalo da me pita da li se razvodim. Bože me sačuvaj gospode, oprosti im ne znaju šta pričaju. Odakle vam to pada na pamet, ja podelio objavu da je razvod najgora stvar koja može da se uradi deci, a ne da se ja razvodim. Ja se nikada neću razvesti, rekao je Veljko Ražnatović.

