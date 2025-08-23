ANA NIKOLIĆ PRIJAVILA RALETA DA JU JE PRETUKAO! Pevačica ima povrede po glavi i rukama, upućena na dalje lečenje
Pevačica Ana Nikolić prijavila je svog vanbračnog partnera Gorana Ratkovića Raleta zbog navodnog nasilja, piše Hajp.
Ona se prvo uputila u policiju, gde je prijavila svog partneta, a nakon pregleda u Zavodu za urgentnu medicinu, primećeno je da pevačica ima telesne povrede i da je vidno uznemirena.
Ana je nakon pregleda hitno upućena na stacionarno lečenje, a po dokumentima u čiji smo posed došli možemo videti da je Ana još uvek Đurić
Pevačica je zadovila povrede glave i ruku na kojima ima hematome, a doktori su ustanovili da nije ozbiljnije ugrožena.
Mi smo kontaktirali Anu za izjavu, ali nam je pevačica odbila poziv.
Otkazala nastup
Inače, Ana Nikolić je nedavno trebalo da nastupi u jednom klubu u Budvi, ali je tik pred svirku odlučila da otkaže koncert navodno zbog toga što je bila previše umorna.
