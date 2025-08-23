Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić prijavila je svog vanbračnog partnera Gorana Ratkovića Raleta zbog navodnog nasilja, piše Hajp.

Ona se prvo uputila u policiju, gde je prijavila svog partneta, a nakon pregleda u Zavodu za urgentnu medicinu, primećeno je da pevačica ima telesne povrede i da je vidno uznemirena.

Ana je nakon pregleda hitno upućena na stacionarno lečenje, a po dokumentima u čiji smo posed došli možemo videti da je Ana još uvek Đurić

WhatsApp Image 2025-08-23 at 19.34.45_258c6394 copy.jpg
Foto: Privatna Arhiva

Pevačica je zadovila povrede glave i ruku na kojima ima hematome, a doktori su ustanovili da nije ozbiljnije ugrožena.

Mi smo kontaktirali Anu za izjavu, ali nam je pevačica odbila poziv.

Otkazala nastup

Ana Nikolić Foto: Kurir

Inače, Ana Nikolić je nedavno trebalo da nastupi u jednom klubu u Budvi, ali je tik pred svirku odlučila da otkaže koncert navodno zbog toga što je bila previše umorna.

ana rale.jpg
6df51041a557487f9c16ce0e6b19b7f7.jpg
tea01-news1-nemanja-nikolic.jpg
Ana Nikolić3.jpg

