Pevačica Ana Nikolić prijavila je svog vanbračnog partnera Gorana Ratkovića Raleta zbog navodnog nasilja, piše Hajp.

Ona se prvo uputila u policiju, gde je prijavila svog partneta, a nakon pregleda u Zavodu za urgentnu medicinu, primećeno je da pevačica ima telesne povrede i da je vidno uznemirena.

Ana je nakon pregleda hitno upućena na stacionarno lečenje, a po dokumentima u čiji smo posed došli možemo videti da je Ana još uvek Đurić

Pevačica je zadovila povrede glave i ruku na kojima ima hematome, a doktori su ustanovili da nije ozbiljnije ugrožena.

Mi smo kontaktirali Anu za izjavu, ali nam je pevačica odbila poziv.

Otkazala nastup

Inače, Ana Nikolić je nedavno trebalo da nastupi u jednom klubu u Budvi, ali je tik pred svirku odlučila da otkaže koncert navodno zbog toga što je bila previše umorna.

