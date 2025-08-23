Naša ekipa ekskluzivno je fotkala Gorana Ratkovića Raleta ispred policije
UHVATILI SMO RALETA ISPRED POLICIJE NAKON ŠTO GA JE ANA PRIJAVILA ZA NASILJE! Evo šta kompozitor radi: Ekskluzivan Kurir paparaco
Pevačica Ana Nikolić prijavila je svog partnera Gorana Ratkovića Raleta u policiju, tvrdeći da ju je pretukao.
Kurirova ekipa našala se ispred policijske stanice gde smo zatekli Raleta kako sam sedi na jednoj klupi i ne deluje previše uznemireno.
Goran Ratković Rale ispred policije Foto: Kurir
Ima telesne povrede
Ana Nikolić je nakon prijave obavila i pregled u Zavodu za urgentnu medicinu na koji je stigla vrlo uznemirena.
Lekari su ustanovili lakše telesne povrede, te hematome po glavi i rukama i uputile je na hitno lečenje.
Foto: Privatna Arhiva
Otkazan nastup
Pevačica dožive vrhunac Foto: Printscreen Pink, Kurir, Damir Dervišagić
Ana Nikolić je nedavno trebalo da nastupi u jednom klubu u Budvi, ali je tik pred svirku odlučila da otkaže koncert navodno zbog toga što je bila previše umorna.
Kurir
