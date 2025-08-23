Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić prijavila je svog partnera Gorana Ratkovića Raleta u policiju, tvrdeći da ju je pretukao.

Kurirova ekipa našala se ispred policijske stanice gde smo zatekli Raleta kako sam sedi na jednoj klupi i ne deluje previše uznemireno.

WhatsApp Image 2025-08-23 at 19.42.22_b3486143 copy.jpg
Goran Ratković Rale ispred policije Foto: Kurir

Ima telesne povrede

Ana Nikolić je nakon prijave obavila i pregled u Zavodu za urgentnu medicinu na koji je stigla vrlo uznemirena.

Lekari su ustanovili lakše telesne povrede, te hematome po glavi i rukama i uputile je na hitno lečenje.

WhatsApp Image 2025-08-23 at 19.34.45_258c6394 copy.jpg
Foto: Privatna Arhiva

Otkazan nastup

Pevačica dožive vrhunac  Foto: Printscreen Pink, Kurir, Damir Dervišagić

Ana Nikolić je nedavno trebalo da nastupi u jednom klubu u Budvi, ali je tik pred svirku odlučila da otkaže koncert navodno zbog toga što je bila previše umorna.

