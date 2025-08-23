Slušaj vest

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale žestoko su se sukobili. U žaru svađe kompozitor je fizički nasrnuo na pevačicu koja je bila prinuđena da potraži lekarsku pomoć.

Ana Nikolić pokazala je lekarski izveštaj u kome piše da je upućena na stacionarno lečenje, a po dokumentima u čiji smo posed došli možemo videti da je Ana još uvek Đurić

Slučaj je odmah prijavila policiji

Ana je čitav slučaj prijavila policiji, a mi smo ispred iste zatekli Raleta kako sedi sam na klupi.

Pevačica se sada i zvanično oglasila.

- Ključ mi je ostao kod njega u kući, eno je policija kod njega. Ja da idem u tu kuću više neću ni mrtva. Više očima neću da ga vidim. Ovo je više kraj, prijavila sam ga policiji, dosta je bilo - rekla je Ana Nikolić za Hype.

