Ana Nikolić je prijavila Raleta zbog nasilja, a sada se i oglasila
"NE IDEM VIŠE U TU KUĆU NI MRTVA, DOSTA JE BILO" Prvo oglašavanje Ane Nikolić nakon što je prijavila Raleta za nasilje
Ana Nikolić i Goran Ratković Rale žestoko su se sukobili. U žaru svađe kompozitor je fizički nasrnuo na pevačicu koja je bila prinuđena da potraži lekarsku pomoć.
Ana Nikolić pokazala je lekarski izveštaj u kome piše da je upućena na stacionarno lečenje, a po dokumentima u čiji smo posed došli možemo videti da je Ana još uvek Đurić
Slučaj je odmah prijavila policiji
Ana je čitav slučaj prijavila policiji, a mi smo ispred iste zatekli Raleta kako sedi sam na klupi.
Goran Ratković Rale u policiji Foto: Kurir
Pevačica se sada i zvanično oglasila.
- Ključ mi je ostao kod njega u kući, eno je policija kod njega. Ja da idem u tu kuću više neću ni mrtva. Više očima neću da ga vidim. Ovo je više kraj, prijavila sam ga policiji, dosta je bilo - rekla je Ana Nikolić za Hype.
Ana Nikolić Foto: Kurir
Kurir / Hype tv
Pogledajte dodatni snimak:
