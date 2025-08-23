Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić prijavila je svog partnera sa kojim živit nakon svađe i optužila ga za nasilje.

Ona je vidno uznemirena bila na pregledu u Zavodu za urgentnu medicinu, a tamo je primećeno da ima povrede ruku i glave.

Ana je prijavila Raleta policiji, a mi smo ga zatekli ispred stanice kako sedi sam na klupici, dok je i sama pevačica davala izjave.

I nju smo uspeli da usnimimo u momentu kada je odlazila, ali je bila vidno neraspoložena, te je svetlima od auta sakrila svoj identitet i projurila pored medijske ekipe.

Ne želi više da ga vidi

Ana se oglasila za Hype i potvrdila navode o čitavoj drami.

- Ključ mi je ostao kod njega u kući, eno je policija kod njega. Ja da idem u tu kuću više neću ni mrtva. Više očima neću da ga vidim. Ovo je više kraj, prijavila sam ga policiji, dosta je bilo - rekla je Ana Nikolić za Hype.

