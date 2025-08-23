Slušaj vest

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale posvađali su se tokom dana, a sve je kulminiralo tako što ga je pevačica prijavila u policiju za nasilje.

Ona je zadobila povrede glave i ruku, a to je ustanovljeno na lekarskom pregledu.

Nakon napuštanja policijske stanice Ana nije bila raspoložena za izjave, dok je Rale kratko popričao sa medijima.

"Dobro sam", rekao je kompozitor kroz jedan kiseli osmeh, pa nastavio.

"Ne mogu ništa da kažem ništa, dali smo oboje iskaz", rekao je, a potom i otkrio delić haos.

"Došlo je do svađe, imam zabranu prilaska 48h".

Ana Nikolić ne želi više da ga vidi

Ana se oglasila za Hype i potvrdila navode o čitavoj drami.

- Ključ mi je ostao kod njega u kući, eno je policija kod njega. Ja da idem u tu kuću više neću ni mrtva. Više očima neću da ga vidim. Ovo je više kraj, prijavila sam ga policiji, dosta je bilo - rekla je Ana Nikolić za Hype.

