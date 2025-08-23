Slušaj vest

Ana Nikolić prijavila je svog partneta Gorana Ratkovića Raleta za nasilje nakon čega su oboje završili u policiji na saslušanju.

Kompozitor je izašao i kratko poručio kako je dobio zabranu prilaska 48h nakon što je imao svađu sa pevačicom.

Ana NikoliĆ Izvor: Kurir

Ona nije bila raspoložena da daje izjave pa je brzo protrčala do svog automobila, a primetno je bilo kako je u rukama krila stvari koje su joj donete iz kuće na Avali u kojoj su živeli.

Ana Nikolić napušta policiju nakon što je prijavila Raleta Foto: Kurir

Pevačicin izgled je takođe tema komentarisanja, jer se vidi da je bila uznemirena i obučena u potpuno opuštenom izdanju.

Otkazala nastup

Inače, Ana Nikolić je nedavno trebalo da nastupi u jednom klubu u Budvi, ali je tik pred svirku odlučila da otkaže koncert navodno zbog toga što je bila previše umorna.

Ne propustiteStars"IMAM ZABRANU PRILASKA 48H ANI NIKOLIĆ" Rale napustio policiju pa dao prvu izjavu: Došlo je do svađe... (VIDEO)
goran-ratkovic-rale-ana-nikolic.jpg
StarsEKSKLUZIVAN VIDEO: ANA NIKOLIĆ NAPUŠTA POLICIJU! Evo šta se dešava nakon što je prijavila Raleta za nasilje
Ana Nikolić napušta policiju
Stars"NE IDEM VIŠE U TU KUĆU NI MRTVA, DOSTA JE BILO" Prvo oglašavanje Ane Nikolić nakon što je prijavila Raleta za nasilje
Ana Nikolić3.jpg
StarsUHVATILI SMO RALETA ISPRED POLICIJE NAKON ŠTO GA JE ANA PRIJAVILA ZA NASILJE! Evo šta kompozitor radi: Ekskluzivan Kurir paparaco
Goran Ratković Rale u policiji

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP538 Izvor: Kurir TV