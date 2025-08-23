Ana Nikolić napušta policiju nakon što je prijavila Raleta

Ana Nikolić prijavila je svog partneta Gorana Ratkovića Raleta za nasilje nakon čega su oboje završili u policiji na saslušanju.

Kompozitor je izašao i kratko poručio kako je dobio zabranu prilaska 48h nakon što je imao svađu sa pevačicom.

Ona nije bila raspoložena da daje izjave pa je brzo protrčala do svog automobila, a primetno je bilo kako je u rukama krila stvari koje su joj donete iz kuće na Avali u kojoj su živeli.

Pevačicin izgled je takođe tema komentarisanja, jer se vidi da je bila uznemirena i obučena u potpuno opuštenom izdanju.

Otkazala nastup

Inače, Ana Nikolić je nedavno trebalo da nastupi u jednom klubu u Budvi, ali je tik pred svirku odlučila da otkaže koncert navodno zbog toga što je bila previše umorna.

