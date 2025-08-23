Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić je prijavila svog vanbračnog partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje.

Pevačica se uputila u policiju gde je prijavila svog partnera, a nakon pregleda u Zavodu za urgentnu medicinu, primećeno je da pevačica ima telesne povrede i da je vidno uznemirena.

Oni su počeli kao saradnici, da bi pevačica postala bliska sa Raletom a kasnije uplovila u vezu sa njim.

Iako je na početku samo s vremena na vreme viđena kako boravi kod njega u stanu, to je potom postalo češće, da bi se Ana na kraju kod njega preselila.

Ana se više puta oglašavala iz njegovog stana, te pokazivala u storijima kako provode vreme zajedno u ovoj skromnoj nekretnini.

"Očima neću da ga vidim"

Slučaj je odmah prijavila policiji, a nakon toga se oglasila.

- Ključ mi je ostao kod njega u kući, eno je policija kod njega. Ja da idem u tu kuću više neću ni mrtva. Više očima neću da ga vidim. Ovo je više kraj, prijavila sam ga policiji, dosta je bilo - rekla je Ana Nikolić za "Hype".

