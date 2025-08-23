Slušaj vest

Ana Nikolić prijavila je svog partneta Gorana Ratkovića Raleta za nasilje nakon čega su oboje završili u policiji na saslušanju.

 Pevačica je nakon prijave bila na pregledu nakon čega su joj ustanovljene povrede glave i ruku, a tokom noći se pojavila u Urgentnom centru.

Ana je stigla u pratnji jedne plave ženske osobe, a sve vreme je bila jako nervorzna, te je vikala i pravila scene po bolničkim prostorijama, saznaje Kurir.

Ana Nikolić u Urgentnom centru Foto: Kurir

Mi smo uspeli i da je uslikamo, a njeno izdanje je više nego čudno.

Ona je u gornjem delu tela prekrivena raznim odevnim predmetima, a sa sobom je nosila i veliku tašnu, dok je dola bila golišava i u papučama.

Ana Nikolić napušta policiju nakon što je prijavila Raleta Foto: Kurir

Naša vredna ekipa posetila je i zgradu u kojoj Ana živi, a tamo nismo zatekli ništa čudno.

Zgradana Ane Nikolić Foto: Kurir

Ne želi više da vidi Raleta

Pevačica se i oglasila vidno uznemirena.

- Ključ mi je ostao kod njega u kući, eno je policija kod njega. Ja da idem u tu kuću više neću ni mrtva. Više očima neću da ga vidim. Ovo je više kraj, prijavila sam ga policiji, dosta je bilo - rekla je Ana Nikolić za Hype.

Ne propustiteStarsEKSKLUZIVAN KURIR PAPARACO ANE NIKOLIĆ NAKON HAOSA! Njen izgled će vas šokirati, a ovo je krila u rukama od svih (VIDEO)
Ana Nikolić napušta policiju nakon što je prijavila Raleta
StarsEKSKLUZIVAN VIDEO: ANA NIKOLIĆ NAPUŠTA POLICIJU! Evo šta se dešava nakon što je prijavila Raleta za nasilje
Ana Nikolić napušta policiju
StarsANA NIKOLIĆ PRIJAVILA RALETA DA JU JE PRETUKAO! Pevačica ima povrede po glavi i rukama, upućena na dalje lečenje
ana rale1.jpg
StarsANA NIKOLIĆ SE OGLASILA NAKON VESTI DA JE PRETUČENA! Ekskluzivni video: Evo gde se nalazi i šta radi, uz nju je OVAJ PEVAČ! (VIDEO)
An1111.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP538 Izvor: Kurir TV