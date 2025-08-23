Ana Nikolić u Urgentnom centru nakon haosa sa Raletom

Ana Nikolić prijavila je svog partneta Gorana Ratkovića Raleta za nasilje nakon čega su oboje završili u policiji na saslušanju.

Pevačica je nakon prijave bila na pregledu nakon čega su joj ustanovljene povrede glave i ruku, a tokom noći se pojavila u Urgentnom centru.

Ana je stigla u pratnji jedne plave ženske osobe, a sve vreme je bila jako nervorzna, te je vikala i pravila scene po bolničkim prostorijama, saznaje Kurir.

Mi smo uspeli i da je uslikamo, a njeno izdanje je više nego čudno.

Ona je u gornjem delu tela prekrivena raznim odevnim predmetima, a sa sobom je nosila i veliku tašnu, dok je dola bila golišava i u papučama.

Naša vredna ekipa posetila je i zgradu u kojoj Ana živi, a tamo nismo zatekli ništa čudno.

Ne želi više da vidi Raleta

Pevačica se i oglasila vidno uznemirena.

- Ključ mi je ostao kod njega u kući, eno je policija kod njega. Ja da idem u tu kuću više neću ni mrtva. Više očima neću da ga vidim. Ovo je više kraj, prijavila sam ga policiji, dosta je bilo - rekla je Ana Nikolić za Hype.

