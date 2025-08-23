Slušaj vest

Pevačicu Anu Nikolićuslikali smo večeras u Urgentnom centru u Beogradu, gde je došla u pratnji drugarice vidno uznemirena nakon što je u policiji dala izjave povodom prijave za nasilje Gorana Ratkovića Raleta.

Naime, pevačica se sada oglasila na svom profilu na Instagramu i podelila uznemirujući snimak na kojem se vide rane po licu i telu, a po majici joj je krv.

Moglo se primetiti kako se hvata za glavu, oči su joj u suzama i zapomaže.

"Krvava sam, prebio me je, molim vas zovite pomoć ide mi krv sa svih strana", bio je samo delić Aninog zapomaganja u pomenutom videu.

Sa Raletom završila

Slučaj je odmah prijavila policiji, a nakon toga Ana Nikolić se oglasila.

- Ključ mi je ostao kod njega u kući, eno je policija kod njega. Ja da idem u tu kuću više neću ni mrtva. Više očima neću da ga vidim. Ovo je više kraj, prijavila sam ga policiji, dosta je bilo - rekla je Ana Nikolić za "Hype".

"Došlo je do svađe, imam zabranu prilaska 48h"

Nakon napuštanja policijske stanice Ana nije bila raspoložena za izjave, dok je Rale kratko popričao sa medijima.

"Dobro sam", rekao je kompozitor kroz jedan kiseli osmeh, pa nastavio.

"Ne mogu ništa da kažem ništa, dali smo oboje iskaz", rekao je, a potom dodao:

"Došlo je do svađe, imam zabranu prilaska 48h".

Ana Besnela po Urgentnom

Pevačica je nakon prijave bila na pregledu nakon čega su joj ustanovljene povrede glave i ruku, a tokom noći se pojavila u Urgentnom centru.

Ana je stigla u pratnji jedne plave ženske osobe, a sve vreme je bila jako nervorzna, te je vikala i pravila scene po bolničkim prostorijama, saznaje Kurir.

