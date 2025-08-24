Slušaj vest

Majka Filipa Živojinovića retko se pojavljuje u javnosti i nije u deo javnog posla, te se zbog toga kad god je fanovi porodice Živojinović vide, veoma oduševe.

Ona je sada obradovala obožavaoce novom objavom koja ostavlja bez teksta.

Naime, Zorica je oduševila sve svojim elegantnim izdanjem.

1/6 Vidi galeriju Zorica Nakić, majka Filipa Živojinovića Foto: Fejsbuk

Ona je je na svom profilu na Instagramu objavila fotografiju sa veselja na kojoj je bila tip top skockana.

Zorica je na sebi imala crnu dužu glamuroznu haljinu, koja je na sebi imala čipku, a ceo stajling upotpunila je luksuznom Šanel ogrlicom čija je cena između 960 i 1.100 evra, koja joj je savršeno pristajala.

Zorica Nakić, majka Filipa Živojinovića u elegantnom izdanju na proslavi Foto: Printscreen Instagram

Zorica je pustila svoju dugu kosu, a mnogi su se složili da je izgledala kao prava dama.

Kurir.rs

Filip Živojinović na promociji vina Bobe Živojinovića: