Ćerka Goce Tržan i Ivana Marinkovića, Lena Marinković, postala je aktivna na mrežama nakon punoletstva.

Lena na svom Instagramu objavljuje fotografije iz privatnog života, a kako Goca kaže, brzo se pokajala zbog odluke da otključa profil.

- Pitala me je da li da svoj profil na Instagramu podesi da bude javan i otvoren za sve i u jednom danu je imala 8.000 pratilaca. Kada je videla šta je to donelo, pošizela je. Rekla sam joj da sada mora da se nosi sa tim. Ponovo je zaključala profil i bira ko će da je prati. Ako hoćeš nekome da uništiš život, učini ga slavnim - rekla je Goca Tržan za ŠouBizz.

Ivan: "Sa Lenom ne razgovaram godinu dana"

Podsetimo, Ivan Marinković je u jednom intervjuu govorio o odnosu sa sinom Željkom kojeg ima sa Miljanom Kulić kao i ćerkom Lenom.

- Sa Miljanom se ne čujem, jer ume da lupeta svašta, ja više nemam živaca da igram toplo-hladno sa njom. Pokušavam da budemo bu normalnim odnosima. Sa njom je to teško, probaću opet da to bude bez ikakvih tenzija, da nam prioritet bude moj odnos sa Željkom. Da se Miljana tu puno ne meša, da mi ne daje neke savete, jer stvari stoje kako stoje. Bilo je sve u najboljem redu, ja prvi nisam počeo medijska prepucavanja. Mariji sam objasnio da bez svog dinara idem negde. Neću nikome da dugujem ništa. Hoću detetu da platim sve što treba. Sad pitam Mariju šta Željku da kupim. Ne bežim od očinske odgovornosti. Sad mu je najpotrebnije to za školu, da se izaberu stvari - rekao je on, pa se osvrnuo i na kontakt sa ćerkom.

- Ja sam više puta pokušao da kontaktiram sa Lenom, mi kontaktirali jesmo do prošle godine preko poruka. Napunila je 18 godina, ne vidim da bi ona sad neki stav promenila. Najlakše je meni da je pozovem ili pošaljem poruku i onda kažu ljudi, pa evo dobro pokušao si. Pokušao sam ja više puta. Poslednji odgovori su bili, bilo je dugo dopisivanje i prebacivanje nekih stvari. Verujem da u tome ima višegodišnjeg udela njene majke urodio plodom. Ja sam pred Bogom čist kada je ona u pitanju. Svaki dan razmišljam o tome.

