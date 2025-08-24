Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić je nakon svađe, a kako tvrdi i fizičkog nasilja koje je pretrpela od kompozitora i emotivnog partnera Gorana Ratkovića Raleta, objavila snimak koji je sinoć objavila na društvenim mrežama zabrinuo je mnoge.

U snimku vidimo Anu sa ožiljcima na nogama i modricama na glavi, dok je podelila i momente sa Raletom, koji su nastali u njegovom stanu.

- Koliko para sve košta, dug...? - vikala je Ana.

- 40. hiljada evra - rekao je on.

- Od kad? - kazala je ona.

- Od danas - odgovorio je Rale.

- Ja koštam milijardu! - rekla je ona potom, a nije mogla da se smiri.

Ne želi više da vidi Raleta

Pevačica se i oglasila vidno uznemirena.

- Ključ mi je ostao kod njega u kući, eno je policija kod njega. Ja da idem u tu kuću više neću ni mrtva. Više očima neću da ga vidim. Ovo je više kraj, prijavila sam ga policiji, dosta je bilo - rekla je Ana Nikolić za Hype.