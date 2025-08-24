Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić je nakon svađe, a kako tvrdi i fizičkog nasilja koje je pretrpela od kompozitora i emotivnog partnera Gorana Ratkovića Raleta, objavila snimak koji je sinoć objavila na društvenim mrežama zabrinuo je mnoge.

U snimku vidimo Anu sa ožiljcima na nogama i modricama na glavi, dok je podelila i momente sa Raletom, koji su nastali u njegovom stanu.

- Koliko para sve košta, dug...? - vikala je Ana.

- 40. hiljada evra - rekao je on.

- Od kad? - kazala je ona.

- Od danas - odgovorio je Rale.

- Ja koštam milijardu! - rekla je ona potom, a nije mogla da se smiri.

Ne želi više da vidi Raleta

Pevačica se i oglasila vidno uznemirena.

- Ključ mi je ostao kod njega u kući, eno je policija kod njega. Ja da idem u tu kuću više neću ni mrtva. Više očima neću da ga vidim. Ovo je više kraj, prijavila sam ga policiji, dosta je bilo - rekla je Ana Nikolić za Hype.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsANA NIKOLIĆ SITGLA U URGENTNI PA POČELA DA BESNI I VIČE! Pevačica pokrivena krpicama i šalovima: Ekskluzivni Kurir paparaco
Ana Nikolić u Urgentnom centru nakon haosa sa Raletom
StarsOVO JE STAN IZ KOG JE PEVAČICA POBEGLA NAKON ŠTO JE RALETA PRIJAVILA ZA NASILJE! Nekretnina je skromna, nalazi se na Avali i ovako izgleda
ana rale1.jpg
StarsEKSKLUZIVAN KURIR PAPARACO ANE NIKOLIĆ NAKON HAOSA! Njen izgled će vas šokirati, a ovo je krila u rukama od svih (VIDEO)
Ana Nikolić napušta policiju nakon što je prijavila Raleta
Stars"IMAM ZABRANU PRILASKA 48H ANI NIKOLIĆ" Rale napustio policiju pa dao prvu izjavu: Došlo je do svađe... (VIDEO)
goran-ratkovic-rale-ana-nikolic.jpg
StarsEKSKLUZIVAN VIDEO: ANA NIKOLIĆ NAPUŠTA POLICIJU! Evo šta se dešava nakon što je prijavila Raleta za nasilje
Ana Nikolić napušta policiju