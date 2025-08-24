Slušaj vest

Sin pevača Dragana Kojića Kebe, Igor Kojić i njegova izabranica Sofija su bili pet meseci u braku, nakon čega su odlučili da je najbolje da svako krene svojim putem, što se sada zvanično i desilo.

Naime, kako je Kurir ranije pisao, Igor i Sofija su se rastali, posle tajnog venčanja i velike ljubavi shvatili su da nisu jedno za drugo, a sada su odlučili da i papirološki na svoj brak stave tačku.

- Igor i Sofija su pre nekoliko dana potpisali sporazumni razvod u jednoj advokatskoj kancelariji na Novom Beogradu i rešili da se svako okrene svojim planovima i životu. Keba je presrećan, kao i cela porodica, jer od samog početka nisu smatrali da je ona pravi izbor za njega - otkriva izvor blizak porodici Kojić.

Kako se dalje navodi, Igor je u poslednjim mesecima sve češće nagoveštavao da brak ne funkcioniše onako kako je očekivao. Dok je on želeo stabilnost i mirniji porodični život, Sofija je imala drugačije prioritete i interesovanja. Ta razlika u shvatanju života, kako navodi izvor, bila je ključni razlog što su se supružnici odlučili na razvod.

Keba zadovoljan zbog odluke sina o razvodu

Porodica Kojić sada sa olakšanjem gleda na ovu situaciju, a sam Keba, prema rečima bliskih prijatelja, ne krije da je zadovoljan što je njegov sin doneo ovakvu odluku.

- Svi su stali uz Igora i podržali ga. Smatrali su da je ušao u brak brzopleto i da Sofija nije bila žena koja bi mogla da mu pruži sigurnost i podršku kakvu zaslužuje u tim godinama. Sada veruju da će se okrenuti pravim vrednostima i pronaći partnerku koja je u skladu sa njim - zaključuje sagovornik.