Slušaj vest

Dragana Mirković još jednom je pokazala zbog čega slovi za balkansku muzičku kraljicu. Folk diva sinoć je održala još jedan fantastičan koncert, ovoga puta u Plužinama u Crnoj Gori, gde je oborila rekord po posećenosti nekom koncertu.

Dragana, što bi se reklo, popisala je stanovništvo ovog mesta na Pivskom jezeru i njegove okoline, jer ni igla nije imala gde da padne. Publika, koja je došla u ogromnom broju, pevala je sa muzičkom zvezdom uglas od prve do poslednje pesme, a ona im se zahvalila na najbolji mogući način - priredila im je noć za pamćenje koja će se dugo prepričavati.

Dragana Mirkovic koncert u Plužinama video Instagram Izvor: Privatna arhiva

Leto za pamćenje

Inače, Dragana Mirković beleži najuspešnije leto u svojoj karijeri – nadmašujući čak i prošlogodišnje, već rekordne brojke.

Od početka letnje sezone, Dragana je održala preko 30 koncerata širom regiona, a ukupna brojka onih koji su je slušali uživo već je premašila pola miliona ljudi. Impresivna brojka za bilo kog izvođača, a posebno u godini kada se mnogi žale na slabiji odziv, manjak posetilaca i neizvesnu estradnu klimu. Za Draganu ti problemi očigledno ne važe – ona je, uprkos svemu, nastavila da puni trgove, stadione i dvorane, kao da je publika gladna upravo onoga što ona nudi: istinsku emociju, skromnost i posvećenost.

Dragana Mirković oborila još jedan rekord Foto: Privatna Arhiva

Dragana Mirković je ovog leta nastupala u svim zemljama bivše Jugoslavije – od Srbije i Hrvatske, preko Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Bugarske, Makedonije i Slovenije, pa sve do dijaspore u Austriji i Nemačkoj. I gde god da se pojavila – dočekivali su je sa jednakom toplinom.