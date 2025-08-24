Slušaj vest

Pop diva Jelena Karleuša sinoć je nastupala pred mnogobrojnim fanovima sa juga naše zemlje.

Ona je priredila spektakl na trgu u Vranjskoj Banji, gde je okupila veliki broj obožavalaca.

Pojavila se u izazovnoj mini roze haljini koja je istakla njen vitak struk, duge noge i bujne obline.

Jelena Karleusa - Koncert u Vranju Izvor: Kurir

Publika je već na prvi pogled bila očarana glamuroznim izgledom, ali i energijom kojom je odmah zapalila atmosferu.

Karleuša je nizala hit za hitom dok ju je publika pratila gromoglasnim aplauzima, ovacijama i pevanjem pesama od prvog do poslednjeg takta. Redom su se smenjivali "Slatka mala", "Insomnija", "Krimi rad", "Karly Bitch" i mnoge druge pesme.

U jednom trenutku, Jelena je napravila iznenađenje - sišla je sa bine među fanove. Dočekali su je vriskom, a atmosfera je dostigla vrhunac što možete videti u snimku iznad.

