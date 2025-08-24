KARLEUŠA SIŠLA SA BINE, PA DOŠLA DO PUBLIKE! Priredila spektakl, ovacije i aplauzi odzvanjali Vranjem! (VIDEO)
Pop diva Jelena Karleuša sinoć je nastupala pred mnogobrojnim fanovima sa juga naše zemlje.
Ona je priredila spektakl na trgu u Vranjskoj Banji, gde je okupila veliki broj obožavalaca.
Pojavila se u izazovnoj mini roze haljini koja je istakla njen vitak struk, duge noge i bujne obline.
Publika je već na prvi pogled bila očarana glamuroznim izgledom, ali i energijom kojom je odmah zapalila atmosferu.
Karleuša je nizala hit za hitom dok ju je publika pratila gromoglasnim aplauzima, ovacijama i pevanjem pesama od prvog do poslednjeg takta. Redom su se smenjivali "Slatka mala", "Insomnija", "Krimi rad", "Karly Bitch" i mnoge druge pesme.
U jednom trenutku, Jelena je napravila iznenađenje - sišla je sa bine među fanove. Dočekali su je vriskom, a atmosfera je dostigla vrhunac što možete videti u snimku iznad.
Kurir.rs
