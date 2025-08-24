Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić je juče prijavila svog dečka, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, za nasilje nakon burne svađe koju su imali u njegovom stanu. Ona je potom i objavila uznemirujuće fotografije i snimak sa povredama.

Tim povodom se sada oglasila i Anina koleginica Ivana Šašić.

Vidno uznemirena, pevačica je Nikolićevoj uputila poruku podrške:

- Velika podrška, draga moja! Svako od nas ima uspone i padove u životu, svi pravimo greške, savršeni nismo. Svašta se može reći za svakog, ali za tebe nikada! Jer si dobar čovek, drug, koleginica, prijatelj. Beskrajno zanimljiva. Dobar pevač. Čuj, drznuo se neko da te tuče, lomi, maltretira, a lepo mu bilo da ide po emisijama i da se hvali što je u vezi sa Anom Nikolić - napisala je Ivana, dodajući:

- Koga bre ko da tuče? Koga bre ko da maltretira? Niko nikada ni jednu ženu. STOP nasilju nad ženama.

Ne želi više da vidi Raleta

Ana Nikolić se nakon drame i oglasila za medije.

- Ključ mi je ostao kod njega u kući, eno je policija kod njega. Ja da idem u tu kuću više neću ni mrtva. Više očima neću da ga vidim. Ovo je više kraj, prijavila sam ga policiji, dosta je bilo - rekla je Ana Nikolić za "Hype".

"Došlo je do svađe, imam zabranu prilaska 48h"

Nakon napuštanja policijske stanice Ana nije bila raspoložena za izjave, dok je Rale kratko popričao sa medijima.

"Dobro sam", rekao je kompozitor kroz jedan kiseli osmeh, pa nastavio.

"Ne mogu ništa da kažem ništa, dali smo oboje iskaz", rekao je, a potom dodao:

"Došlo je do svađe, imam zabranu prilaska 48h".

