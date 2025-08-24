Slušaj vest

Voditeljka Nikolina Pišek, iako se plaši visine, odlučila je da helikopterom nadleće vulkan Etna koji je prethodnih dana aktivan.

Iako zvuči rizično, Nikolina je uz asistencfiju profesionalaca imala priliku da bezbedno posmatra prizor koji retko je retko ko doživeo.

Nikolina Pišek leti helihopterom iznad aktivnog vulkana
Nikolina Pišek leti helihopterom iznad aktivnog vulkana Foto: Printscreen Instagram

- Aviona se bojim, ali ono baš. Rolerkoster je pojam koji ni ne izgovaram. Ali helikoptera – nikako. Zašto? Nemam odgovor na to. Polazak iz Fiumefredda di Sicilia i za 45 minuta smo iznad aktivne Etne dok ispod nas teče lava. Osećaj koji se ne može meriti ni sa čim - prepričavala je Nikolina, pa nastavila:

- Kratak opis leta? Kabina se u trenu ugrejala kao sauna kao naznaka onoga sto se događa ispod nas, ja sam nagovarala pilota na jumpove, a neki su putnici bledeli… Strah? 0%. Adrenalin? 100% - poručila je Nikolina.

Kurir.rs

