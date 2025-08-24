ZA DLAKU IZBEGAO MOŽDANI UDAR, OVO MU JE SPASILO ŽIVOT Halidu Bešliću otkrili ozbiljan zdravstveni problem, tada je izbegao smrt
Čuveni pevač Halid Bešlić već neko vreme ima zdravstvene probleme zbog kojih je bio prinuđen da otkaže zakazane nastupe i počne sa lečenjem. On se trenuto nalazi na odeljenju nefrologije, a pre samo nekoliko godina lekari u Banajluci spasli su mu život.
Tada je Bešliću preventivnim pregledom otkriveno ozbiljno suženje najbitnijeg krvnog suda u vratu, koje je moglo da dovede do teškog moždanog udara sa nesagledivim posledicama.
Suženje krvnih sudova Bešliću je otkrio generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Vlado Đajić i tako mu spasao život, na čemu mu se pevač zahvalio prilikom nedavnog koncerta u Banjaluci.
Halid je tada održao koncert pred prepunim Kastelom, ali je bilo primetno da se ne oseća dobro. Otežano se kretao na sceni, većinu nastupa proveo je sedeći na stolici, a u jednom trenutku obratio se publici i požalio da ga boli čitavo telo.
U udesu izgubio oko
Bešlić je 2009. godine preživeo i tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je izgubio oko i zadobio teške povrede pluća. Nakon toga mu je ugrađen stent, a bori se i sa dijabetesom.
