Čuveni pevač Halid Bešlić već neko vreme ima zdravstvene probleme zbog kojih je bio prinuđen da otkaže zakazane nastupe i počne sa lečenjem. On se trenuto nalazi na odeljenju nefrologije, a pre samo nekoliko godina lekari u Banajluci spasli su mu život.

Tada je Bešliću preventivnim pregledom otkriveno ozbiljno suženje najbitnijeg krvnog suda u vratu, koje je moglo da dovede do teškog moždanog udara sa nesagledivim posledicama.

Suženje krvnih sudova Bešliću je otkrio generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Vlado Đajić i tako mu spasao život, na čemu mu se pevač zahvalio prilikom nedavnog koncerta u Banjaluci.

Halid je tada održao koncert pred prepunim Kastelom, ali je bilo primetno da se ne oseća dobro. Otežano se kretao na sceni, većinu nastupa proveo je sedeći na stolici, a u jednom trenutku obratio se publici i požalio da ga boli čitavo telo.

U udesu izgubio oko

Bešlić je 2009. godine preživeo i tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je izgubio oko i zadobio teške povrede pluća. Nakon toga mu je ugrađen stent, a bori se i sa dijabetesom.

Kurir.rs/Informer

