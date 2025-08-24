Slušaj vest

Supruga folkera Slobe Radanovića, Jelena, često skreće pažnju na sebe objavama na društvenim mrežama. Veoma je aktivna na društvenim mrežama i svakodnevno se oglašava, a sada su se na internetu pojavile njene slike iz prošlosti.

Sada se pojavila objava na mreži "X", u kojoj se tvrdi da je Jelena navodno htela da bude “poznata” i pre odnosa sa Radanovićem:

Ovako je Jelena Radanović nekada izgledala

"Jeja pre 11 godina, bez estetskih korekcija i silikona. Odavno je imala želju da postane javna ličnost i deo estrade" - pisalo je u objavi na društvenoj mreži.

Naime, na videu koji je objavljen, a radi se o spotu Kaje Ostojić od pre više od 10 godina, upravo je Jelena. Ona je imala ulogu da glumi devojku sa kojom je pevačicu prevario dečko u pesmi.

Ne veruju joj da se nije operisala

Ono što se može zaključiti je da Jelena vredno radi na svom izvajanom telu i da se veoma brine o istom, te pokazuje kako njen izgled vremenom napreduje.

Jelena i Sloba Radanović se slikali u teretani, a svi komentarišu njenu zadnjicu

Ona je sada podelila fotografiju sa Slobom i pokazala kako zajedno treniraju.

Dok je Sloba bio u šortsu i majici, Jelena je nosila gumene papuče, i helanke koje su isticale njene obline.

Ovo nije prvi put da na mrežama komentarišu da li je Jelena stavljala implante ili je njena zadnjica prirodna, a komplimenti na račun vitke linije svakako da ne izostaju.