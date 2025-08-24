Slušaj vest

Ako ste mislili da ste sve videli – niste. Boban Rajović, koji ovog leta žari i pali balkanskim obalama, dobio je predlog koji nikako nije očekivao.

Naime, nakon što je u Budvi pevao uprkos oluji, u Kotoru ga je dočekalo novo iznenađenje. Posle spektakularnog koncerta, publika je uglas poručila: „Bobane, kandiduj se za gradonačelnika Kotora!”, što su i pevaču poručili putem Instagrama.

I sad, zamislite scenu – čovek peva, atmosfera gori, a ljudi u delirijumu vide u njemu… političara! Rajović je poruku razumeo i sve dočekao uz osmeh:

- Moram da priznam da su me baš nasmejali. Nemam nikakvih političkih ambicija, ali jasno mi je da je ovo bila jedna od najlepših slika leta – baš iz Kotora. Da skratim priču – od politike nema ništa! Završavam letnju turneju nastupom gde je, nažalost, dosta ljudi ostalo bez karte.

Boban Rajovic nastup u Kotoru Izvor: Privatna arhiva

Pevač je dodao da je ovo leto oborio dva sopstvena rekorda – jedan u broju ljudi, a drugi u dužini pevanja, i to do pet ujutru! Dakle, kandidat Boban – otpisan, ali ambasador dobre energije i provoda – apsolutno!

I tu nije kraj. Dok mu publika traži fotelju u opštini, on planira novu seriju nastupa i osvrnuo se na vest da će biti deo nove sezone serije “Ubice mog oca”.

Boban Rajović ipak ne želi u politiku Foto: Privatna arhiva/Boban Rajović/Instagram

- Čeka me još jedan veliki koncert, a u septembru pravi spektakl. Ovo mi je zaista lep period - dodao je pevač, dok se već pakuje za sledeći nastup.

Letnju turneju od preko 30 koncerata kruniše velikim nastupom u Subotici – jer, ako već nije gradonačelnik Kotora, bar može da bude kralj trga!