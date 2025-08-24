Stars
"ŠTA TI UMIŠLJAŠ DA SI?" Nataša Bekvalac dobila uvredljivu poruku, a na kraju sve postalo urnebesno: Pevačica podelila privatnu prepisku (FOTO)
Slušaj vest
Pevačica Nataša Bekvalac imala je nastup u Novom Pazaru, a ceo koncert je kasnio nekoliko minuta.
Zbog toga što nije krenula kada je trebalo, jedna obožavateljka je Nataši poslala poruku, vidno iznervirana što pevačica kasni.
- Šta ti umišljaš da si? Ni ne kasni, znači nećeš ni ti - napisala je ona, na šta Nataša nije reagovala.
Nataša Bekvalac dobila je urnebesne poruke na drušvenim mrežama Foto: Printscreen Instagram
Danas se ona ponovo javilao, ali sa potpuno drugim tonom.
- Bilo je predobro, Neka si kasnila - napisala joj je ona u poruci na Instagramu.
Ovu situaciju je Nataša podelila sa javnošću, a sve je opisala emotikonima koji opisuju osobu koja plače od smeha.
- Za ljubav nikad nije kasno - napisala je Nataša.
Kurir.rs/Blic
Nataša Bekvalac:
Reaguj
Komentariši