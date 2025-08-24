Slušaj vest

Pevačica Nataša Bekvalac imala je nastup u Novom Pazaru, a ceo koncert je kasnio nekoliko minuta.

Zbog toga što nije krenula kada je trebalo, jedna obožavateljka je Nataši poslala poruku, vidno iznervirana što pevačica kasni.

- Šta ti umišljaš da si? Ni ne kasni, znači nećeš ni ti - napisala je ona, na šta Nataša nije reagovala.

Nataša Bekvalac dobila je urnebesne poruke na drušvenim mrežama
Nataša Bekvalac dobila je urnebesne poruke na drušvenim mrežama Foto: Printscreen Instagram

Danas se ona ponovo javilao, ali sa potpuno drugim tonom.

- Bilo je predobro, Neka si kasnila - napisala joj je ona u poruci na Instagramu.

Ovu situaciju je Nataša podelila sa javnošću, a sve je opisala emotikonima koji opisuju osobu koja plače od smeha.

- Za ljubav nikad nije kasno - napisala je Nataša.

Kurir.rs/Blic

