Članovi grupe Tap 011 nastupaju punom parom, a sada su iskreno progovorili o situaciji na estradi. Kako kažu, zadovoljni su što mladi slušaju njihovu muziku, a Goca Tržan smatra da je to zato što se ništa kvalitetnije nije dugo snimilo.

Reciklaža

- Slušaju kada niko ništa bolje ne ume da napravi. Koliko čujem, nove generacije uglavnom recikliraju ozbiljan broj pesama iz devedesetih, možda je muzika malo "zabagovala", da tako kažem - kroz smeh je rekla ona.

Kako kažu, kada su se pojavili na sceni 90-ih i za njih je bilo komentara kakvih danas ima za mlade izvođače.

Ivana i Goca progovorile o stanju na muzičkoj sceni Foto: Damir Dervišagić

- Bilo je komentara, kapiram da kako mi sada gledamo te klince kao "Kakva Breskvica", da ih ne spominjem sada... Verovatno su tada Bajaga i ostatak ekipe isto bili u fazonu "Vidi ove bunde". Verovatno je trebalo da prođe neko vreme, godinu, dve da nas prihvate. Brzo nas je prihvatila cela ta starija ekipa - iskreno su rekli.

Ivana Peters je sarađivala sa Cecom Ražnatović u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" i pomagala joj je da sprema svoje kandidate za nastupe. Sada je progovorila o promenama u žiriju.

Rad s kandidatima

- Nisam bliska celoj organizaciji, radila sam sa Cecom i njenim kandidatima. Ako bude trebalo, naravno da ću opet da radim jer je meni bilo super. Volim da prenosim ono što znam i da ljudi napreduju, da deca zablistaju i budu najbolji od najboljih - rekla je Ivana.

Goca je svojevremeno bila član žirija "Pinkovih zvezdica", a sada je progovorila o tom periodu.

Goca i Ivana imaju iskustva sa takmičarima u šou programima Foto: Damir Dervišagić

- Ja sam pet godina bila u žiriju "Pinkovih zvezdica" što je bilo tada potpuno jedno novo iskustvo. Puno sam učila od cele te priče, sada se iznenadim kada vidim kako su ta deca porasla. Takmičenja su super sve dok su u centru takmičari, važno je da se muzika plasira. Ja sam radila to za džabe, novac nije bio faktor. Od toga smo stekli ogromnu popularnost i dobijali smo mnogo od toga - rekla je ona, a potom su se ona i Ivana složile u tome da su cifre o kojima danas govore članovi žirija netačne.

Fama

- Mislim da se više priča o tome i mažu se oči ljudima nego što je istina. Pravi se fama, a to uopšte nije tako. Mi estrada strašno volimo da uveličavamo sume novca, oduvek je bilo tako. Jedino se laže kada je u pitanju porez, tu se smanjuje i švalerke da li imamo ili nemamo.

Uskoro počinju "Pinkove zvezde", a Goca kaže da ne bi ponovo bila u žiriju.

Kurir/Blic