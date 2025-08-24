Slušaj vest

Goran Ratković Rale krivi Anu Nikoić za situaciju u kojoj se njih dvoje nalaze. Kompozitor, kojeg je pevačica prijavila za nasilje nakon čega je dobio zabranu prilaska 48 sati, putem telefona govorio je za emisiju "Ispovedaonica" koja se emituje na Hype televiziji i otkrio razlog netrpeljivosti između njega i Ane.

Neizdrživa tenzija

- Ona kad poludi ne znam šta da radim. Eto, pred nastup ja je zovem da izađe iz sobe,a ona vrišti: "Je l sam ti rekla, još jednom li uđeš, biće otkazan koncert, je l sam ti rekla?" To je njen rečnik. Šta ću, ja izađem, a čovek koji nas čeka me zove i ja mu pričam neke gluposti. Ona kaže da ja njoj nabijam tenziju pred svaki nastup. Kunem ti se ja se trudim da relaksiram stvari, ali ona ne. Ja to trpim dok mi ne pukne film, normalno je da na kraju puknem. Ne znam da li ima neki strah, ne mogu da provalim u čemu je problem. Problem sa mnom je taj da sam ja k**var, ja sam švaler, eto od 2017. godine nisam sa tom osobom, znači pipnuo je nisam, žena se udala, ali ne, ja sam bio sa njom u njenoj glavi, a to nema veze sa životom- objašnjava kompozitor u telefonskom razgovoru.

Često se svađaju

1/5 Vidi galeriju Par nikako ne može da nađe zajednički jezik u vezi Foto: Nenad Kostić, Ata imagas, Kurir, ATA images, Damir Dervišagić, Printscreen, Dragan Kadić

Stalno je pod stresom

Prema njegovim rečima pevačica uvek ima zamerke:

- Mogu da ti pokažem poruke. Ona ne može bez dadilje, bez vozača i ja joj kažem da mora da zaradi da bi to imala. Bila si dužna čoveku i ne možeš da duguješ i da se ponašaš kao da si Rokfeler. Ja neću da plaćam njene prohteve. Uvek je Rale kriv - kaže i nastavlja:

- Zove me muž od jedne pevačice, i Ana je pozvala na bazen, i sad odjednom ne zna ona njih,nego samo nabije film u glavi i to je to. Inteligenciju usmerava na pogrešne stvari. Ti nju kad slušaš ja sam najveće g**no koje postoji, ona ima tu moć ubeđivanja. Kaže mi petnaest minuta da sam ja kompozitor nula. I ponavlja to do besvesti. I ti moraš da budes dovoljno skoncentrisan da joj ne odgovoriš. Znam da je glupo to što ona priča, ali sto puta da ponoviš to već postaje iritantno, ja sam šizofreničan i narkoman. Ajde da uradimoi test na drogu da vidimo kome će šta da pokaže. Ona meni ti si narkoman, samo se tako narkoman ponaša, a ja drogu nisam probao otkako mi se ćerka rodila, a ona pije lekove sa alkoholom - tvrdi Rale.

1/11 Vidi galeriju Ana Nikolić u Urgentnom centru Foto: Kurir

- I tačno uzme ogledalo i gleda rane. Ja sakrijem ogledalo. Govori mi "Ti mene ne voliš, ti si ovakav, onakav". Ajde ja promenim, pa je više zovem, a ona onda a ljubomorko. Više ne znam šta hoće. Kaže sad neću ni kako ja hoću. Ne znam gde je granica. Ja ako nisam dao zadnji atom snage, ja više od ovoga ne mogu. Bilo bi dobro da sam ja milioner, pa onda da se uzme privatan avion da ako kasni na nastup može avionom da ode. Rekao sam joj nađi čoveka ja ću mu pružiti ruku i izjaviti saučešće.

Ljubomora je problem

Objasnio je i detalje oko nasilja između njih dvoje koje je i više nego učestalo:

1/6 Vidi galeriju Ana Nikolić napušta policiju nakon što je prijavila Raleta Foto: Kurir

- Koliko je puta potegla nož na mene,makaze, to da ti ne pričam. Znaš da spavam sa upaljenim diktafonom kad krene njeno ludilo. Ne znam šta može da se desi. Jednom sam legao u studiju da spavam i ona sa makazama krene i ja je čuknem nogom mahinalno, ona je pala i pala joj Monaliza na glavu, znaš šta je rekla "U, pade mi Monaliza u glavu". Jednom sam pozvao njenu majku i ispričao sam joj i ona me i kaže "Rale, malo si je tukao", eto to kaže njena majka. Nisam ja nju tuko nego sam je uhvatio za vrat, a ona me ujede za ruku. Majka njena mi kaže neka ti je Bog u pomoći. Trpim dokle, ona je kraljica Margaret, a ja sam g**no.Tri dana pred nastup traži pare da kupi nešto. Ok, ja joj dam. I dan pred nastup, opet kupuje i na dan nastupa kupuje, reko mene svaki tvoj nastup košta. Kupila je 50 stvari i nijednu nije obukla- zaključio je on za Hype.