Slušaj vest

Kik-bokser Nenad Pagonis otvoreno je govorio o ćerki koja je rođena sa oštećenjem mozga.

On je jednom prilikom u jednoj emisiji otkrio sve detalje drame i velike životne borbe njegove porodice, a posebno njegove naslednice Tese, koja je već od prvih dana života postala pobednica.

- Tesa se rodila, ostala je zaglavljena u porođajnom kanalu i dobila je oštećenje mozga, nije disala i bukvalno ja sam bio prvi koji je bio na udaru kada je došla na intenzivnu negu. Drugar koji je porađao suprugu je rekao: "Ej, imali smo nekih problema", ja sam video da je on nešto uspaničen, ali je rekao: "Biće sve u redu". Ja nonšalantno zvonim, a ona kaže: "Nemojte mnogo da očekujete, to dete je rođeno zaglavljeno u porođajnom kanalu, rođena je da ne kažem mrtva, ali imala je oštećenje mozga i nemojte puno da očekujete". Dobila je na rođenju ocenu 1. Ja sam bio prvi koji je video - kaže Nenad.

1/10 Vidi galeriju Nenad Pagonis Foto: Kurir Televizija, Privatna arhiva / Ustupljena fotografija

- To je bila jedna zdrava beba koja ima četiri kilograma. Sve bebe su tamo u inkubatoru, ona je bila izložena, mogao sam da je dodirujem, bila je intubirana svuda. Uspavali su je sedativima, ali je ona imala otvorene oči, gledao sam je, a onda je u jednom trenutku počela ovako - priseća se Nenad pokazujući kako je disala i nastavlja:

- Tu sam se ja slomio. Došao sam kući sam, Maja je bila u bolnici i isplakao sam se. Ali opet, preživeo sam smrt oca, preživeo sam neke teške trenutke u ringu, došla je opet spoznaja - moraš se boriti, ne možeš da sediš u snegu i da plačeš, moraš se boriti. Maja i ja smo išli svaki dan u bolnicu od prvog do poslednjeg minuta, pevali smo joj na uvo, ja sam joj masirao tabane jer sam čitao te akupunkturne tačke... Njoj je bila spuštena temperatura na 33 stepena, tako nešto i sedativima su je uspavali da mozak odmara. Međutim, mi smo svaki dan tamo išli i mogli da je diramo što je bila prednost. Ja sam joj u toku svake posete rekao pa jedno 50-100 puta: "Volim te", na uvo, ti ćeš biti zdrava, ti ćeš biti sportistkinja, stalno sam joj šaptao na uvo. Posle deset dana kada su joj uradili skener mozga nije bilo više nikakvog oštećenja.

Tesa je i danas zdrava i srećna devojčica. Svira violinu, trenira džudo i slika iako, kada se rodila, prognoze lekara nisu bile ohrabrujuće.

Pagonis progovorio o novoj partnerki

Bokser Nenad Pagonis, koga je bivša supruga Maja Brukner nedavno optužila za nasilje u porodici, ponovo je privukao pažnju javnosti svojim stavovima o ljubavi i partnerskim odnosima.

Na društvenim mrežama pokrenula se rasprava o tome da li žene treba da peru noge svojim muževima, a Pagonis je izneo svoje iskustvo sa novom izabranicom, koje je izazvalo burne reakcije.

- Ja sam posle žene koja nije imala nikakav odnos prema meni i kući doživeo da mi školovana i uspešna žena donese lavor sa toplom vodom i kaže: "Ajde ljubavi da ti izmasiram noge". Prvo sam pomislio da je luda i opirao sam se, ali sam posle pustio da vidim o čemu se radi i shvatio da je to njen način za razmenu energije sa čovekom kojeg voli. Zbog toga sam je još više zavoleo i zbog nje bih skinuo zvezde sa neba. Jedan tako mali čin bezuslovne ljubavi i pažnje je sve što je potrebno danas muškarcima da bi oni zauzvrat osvojili svet tim ženama. Ovi što misle da je evolutivni dvokorak lepo nađi modernu ženu (kao što sam ja našao prvu) pa onda lepo u skladu sa evolucijom plaćaj spremačicu, kuvaricu, maserku i naravno ženi na kartici da može da lomi po kafani! Samo napred - napisao je Pagonis i šokirao javnost.

Kurir.rs/Blic

Nenad Pagonis - poreklo i deda: