Čuvena pevačica narodne muzike, Lepa Lukić, ponosno nosi svojih 85 godina, a za njeno dobro zdravstveno stanje i mladolikost zaslužni su njena vedra priroda, jak imunitet i genetika koju je nasledila od majke.

Visoka telesna temperatura je za pevačicu Lepu Lukić velika nepoznanica jer je nikada nije doživela zahvaljujući snažnom imunom sistemu.

Ponosna na godine

- Nisam žena koja voli da se veže samo za kuću i da vreme provodi u zatvorenoj prostoriji. Zvrk sam po prirodi, a tako mi je i sa godinama. Ništa mi nije teško i sve volim da probam i radim - istakla je pevačica Lepa Lukić i dodala:

- Kad god sam se prehladila ili imala muku sa zdravljem, to traje jedan dan i odmah sutradan ustanem kao nova. Ako mi verujete, nikada u životu nisam imala temperaturu, rodila sam se sa temperaturom 36 i tako ceo život do dana današnjeg - otkrila je legenda narodne muzike.

Voli kuvana jela

- Ne volim jaku hranu, volim da je kod mene sve prirodno. Slobodno mogu reći da volim samo jela na kašiku. Roštilj ne uzimam u usta. Nije sad da ja nikada ne jedem meso, pojedem ga i to se desi, ali nisam veliki ljubitelj. Takođe ne volim da kuvam, ali uvek nešto poručim. Volim suve, domaće kolače, a što se tiče torti, nisam veliki ljubitelj. Uglavnom ne jedem puno slatko i ne prejedam se u svakom smislu te reči - otkrila je pevačica.

Lepa kaže da je imala razne intervencije kada je zdravlje u pitanju, ali nikada estetske i da je za njen izgled zaslužna genetika.

- Moja mama nikada nije imala puno bora i imala je čisto lice. Takva situacija je i sa mnom. Ne idem kod kozmetičara. Koristim kozmetiku iz Amerike, koja mi stiže na kućnu adresu. Jeste papreno skupa, ali je najbolja. Naučena sam da jednom nedeljno sebi pravim masku i tretman koji meni najviše prija. Ali da nemam dobru genetiku, nijedna krema ovog sveta ne bi mogla da sakrije moje bore. Između ostalog, želim lepo da starim i da ponosno nosim svoje godine - otkrila je Lepa Lukić.

