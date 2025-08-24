Slušaj vest

Andrej Savković, bivši učesnik "Elite 7", koji ima 18 godina, naciju je šokirao kada je otkrio da se oženio sa Vanjom, 20 godina starijom ženom, te se tako narod odmah podelio.

On je na svom Tiktok nalogu, u nekoliko delova, govorio o drami na koju su naišli, te je tako, sudeći po rečima koje je izgovorio, spreman na razvod ovog braka. Sada se oglasio za medije i otkrio sve detalje razlaza sa starijom ženom.

Iskreno o svemu

Zbog čega je tačno došlo do razvoda? I prošli put kada se pojavila vest, vrlo brzo ste se pomirili.

- Do razvoda je došlo tako što se strast smirila, pa sam shvatio u kakvom sam problemu zapravo, pa sam se osvestio i odlučio da malo gledam sebe i da ne dopuštam nikome da mi narušava zdravlje i slobodu. Pre smo se mirili iz razloga što nikad nismo imali priliku da kažemo jedno drugom sve, nego se razdvojimo čim bude svađa, pa se pomirimo odmah jer falimo jedno drugom. Ovo je bio prvi put da sam imao vremena da shvatim sve.

1/5 Vidi galeriju Andrej Savković Foto: Printscreen

Rekao si u jednom video-snimku da si se razboleo zbog nje, šta je ono što te najvise muči i kako ti je narušeno zdravlje?

- Od stresa sam dobio ozbiljne probleme sa želucem, čak sam bio na korak od moždanog udara zbog nerviranja i svađa, sad je, hvala bogu, sve kako treba.

Šta se dešavalo u tim vašim svađama? Govorio si o nekim provokacijama i tome sličnom.

- Uglavnom su to bile svađe sa galamom i ostalim glupostima koje ne treba da se dešavaju kad se dvoje ljudi voli i budu u braku, bar ja to tako smatram.

⁠Kakve restrikcije si ti trpeo od nje kako bi uspeo vaš brak?

- Pa trpeo sam to da nisam bio aktivan ni na jednoj mreži uopšte, ugasio sam sve mreže, nisam se družio ni sa kim, čak sa najboljim prijateljem i kumom nisam imao kontakt, nisam nigde izlazio iz kuće da bi sve bilo kako treba. Ne krivim ja nju ni za šta, smatram da smo se previše voleli u momentu da nismo znali ko nam glavu nosi, kakve sam ja restrikcije imao, imala je i ona, iako je to bilo dosta blaže, ali ajde, boze moj. Ja njoj želim sve najbolje i da nađe sebi nekoga sa kim neće imati sve te probleme.

Kurir / Pink

Pogledajte dodatni snimak: