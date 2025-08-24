Slušaj vest

Ana Nikolić je prijavila partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, a nakon toga i objavila snimak na kojem se vidi da je sva u ranama i podlivima.

Nakon skandala sa pevačicom Anom Nikolić izrečena je hitna policijska mera Raletu Ratkoviću zbog nasilja i kako je on rekao ima zabranu prilaska 48 sati.

Rale o vezi sa Anom Nikolić

I dok Ana pokazuje snimke nasilja i na Instagramu postavlja snimke iz stana u kojem je izbila svađa, Rale je ranije pričao da je Anin karakter težak i da je ona ta koja pravi haos.

- Kod nas je to turbulentno, ide gore dole kao rolerkoster. Ja sam razumniji od nje. Ona je potpuno... znate li kako izgleda kada uzmete ping pong lopticu pa ona skače gore dole? Takav je i njen mozak. Ona misli da ja nju lažem i nije mi jasno odakle to. Očigledno je da ima neke traume - rekao je Rale jednom prilikom za medije.

Kako je dodao, Ana je turbulentna i često zna naglašeno da odreaguje u određenim situacijama.

- Razlupala mi je studio, razvezala sve po studiju. Razbila mi je televizor i monitor. To je neko njeno ludilo, ona je takva i ne možeš je zaustaviti. Ali ja to volim. Odem pa kupim veći TV da ima više materijala - govorio je Rale.

Priznao da viče da nju

- Mnogo je lakše biti sa njom u privatnom, nego u poslovnom odnosu. Nekada pokušam da je pomerim iz koloseka, često vičem, ali mi ništa ne pomaže. Izbegavam da pričam toliko o našem odnosu, ali mogu da vam kažem da je između nas zaista ljubav - rekao je Goran Ratković Rale.

